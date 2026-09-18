Спортивный бренд On подписал контракт с Мбаппе и открыл футбольное отделение

Швейцарский бренд спортивной экипировки On, который специализируется на производстве беговой обуви и одевает нескольких топовых теннисистов, открыл футбольное отделение. Глобальным амбассадором фирмы стал Килиан Мбаппе — одна из главных звезд вида.

Финансовые детали сделки бренда с форвардом «Реала» не разглашаются. В релизе компании говорится, что Мбаппе будет «напрямую сотрудничать с разработчиками продукции». Чемпион мира, рекордсмен мировых первенств по голам будет принимать участие в тестировании одежды и обуви.

Financial Times сообщает, что первые футбольные бутсы On должны быть выпущены в 2027 году. После этого компания планирует перейти к разработке комплектов формы.

Ради сотрудничества с On Килиан Мбаппе прекратил партнерство с Nike, который спонсировал футболиста с детства. «Путь Килиана с Nike начался, когда ему было девять лет. Мы гордимся тем, чего добились вместе — как на поле, так и за его пределами. Желаем ему дальнейших успехов», — говорится в заявлении компании.

Директором футбольного отделения On стал Тьерри Анри — еще один чемпион мира в составе сборной Франции. В сообщении говорится, что именно он работал «над всеми аспектами» экспансии бренда на футбольный рынок.

В начале нынешнего десятилетия On вышла на теннисный рынок. Это произошло вскоре после того, как в 2019 году инвестором компании стал обладатель 20 титулов турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер. Среди клиентов On экс-первая ракетка планеты, шестикратная чемпионка «мейджоров» полька Ига Швёнтек и четвертый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон, меньше недели назад добравшийся до первого в карьере финала турнира Большого шлема.

Арнольд Кабанов