Российские фигуристы Гусева и Овчинников выиграли этап юниорского Гран-при ISU
Россияне Таисия Гусева и Даниил Овчинник, выступающие в парном катании, стали победителями этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре. По сумме двух программ фигуристы набрали 196,91 балла.
Серебряную медаль завоевали их соотечественники Полина Шешелева и Егор Карнаухов (190,79 балла). В августе пара заняла первое место на этапе в Сиане. Фигуристы отобрались в финал юниорского Гран-при, который в декабре состоится в Чунцине. Тройку лучших замкнули испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (154,07).
Таисии Гусевой 14 лет, Даниилу Овчинникову — 18. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года, победителями и призерами этапов юниорского Гран-при страны.
Турнир в Анкаре завершится 19 сентября. С этого сезона ISU допускает российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Победа в Анкаре обеспечила Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову отбор в финал юниорского Гран-при. Для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе российским спортсменам необходимо пройти проверку комиссии Международного союза конькобежцев (ISU) на соответствие критериям допуска, поскольку право на такой статус нужно заслужить.
Нейтральный статус означает участие без российского гимна, флага и другой национальной символики. Также на соревнованиях ISU сохраняется запрет на присутствие российских официальных лиц и судей.