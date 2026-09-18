Российские фигуристы Гусева и Овчинников выиграли этап юниорского Гран-при ISU

Россияне Таисия Гусева и Даниил Овчинник, выступающие в парном катании, стали победителями этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре. По сумме двух программ фигуристы набрали 196,91 балла.

Серебряную медаль завоевали их соотечественники Полина Шешелева и Егор Карнаухов (190,79 балла). В августе пара заняла первое место на этапе в Сиане. Фигуристы отобрались в финал юниорского Гран-при, который в декабре состоится в Чунцине. Тройку лучших замкнули испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (154,07).

Таисии Гусевой 14 лет, Даниилу Овчинникову — 18. Они являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года, победителями и призерами этапов юниорского Гран-при страны.

Турнир в Анкаре завершится 19 сентября. С этого сезона ISU допускает российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов