Госдепартамент США одобрил продажу F-35 Саудовской Аравии

Госдепартамент сообщил о продаже Саудовской Аравии истребителей пятого поколения F-35 вечером 17 сентября. В заявлении ведомства отмечается, что в рамках контракта, ориентировочная стоимость которого оценивается в $24,3 млрд, Эр-Рияд должен получить 48 американских истребителей F-35, то есть две эскадрильи самолетов-невидимок. До настоящего момента на Ближнем Востоке их использовал только Израиль. Саудовской стороне обещаны также все необходимые комплектующие, включая авиационные двигатели Pratt & Whitney F135-PW-100, устройства защищенной связи, навигации и шифрования.

Как отметил Госдеп, потенциальная продажа не нарушит баланса сил на Ближнем Востоке и позволит Соединенным Штатам достичь своих внешнеполитических целей за счет укрепления безопасности одного из основных союзников вне НАТО. Эта сделка, подчеркнуло ведомство, улучшит возможности Саудовской Аравии «по сдерживанию нынешних и будущих угроз за счет укрепления обороны страны и повышения оперативной совместимости с силами США, а также с региональными и натовскими силами». «Королевство Саудовская Аравия без труда интегрирует это оборудование в свои вооруженные силы»,— отметили в Госдепе.

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