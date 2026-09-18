Госдепартамент США одобрил продажу F-35 Саудовской Аравии
Госдепартамент сообщил о продаже Саудовской Аравии истребителей пятого поколения F-35 вечером 17 сентября. В заявлении ведомства отмечается, что в рамках контракта, ориентировочная стоимость которого оценивается в $24,3 млрд, Эр-Рияд должен получить 48 американских истребителей F-35, то есть две эскадрильи самолетов-невидимок. До настоящего момента на Ближнем Востоке их использовал только Израиль. Саудовской стороне обещаны также все необходимые комплектующие, включая авиационные двигатели Pratt & Whitney F135-PW-100, устройства защищенной связи, навигации и шифрования.
Как отметил Госдеп, потенциальная продажа не нарушит баланса сил на Ближнем Востоке и позволит Соединенным Штатам достичь своих внешнеполитических целей за счет укрепления безопасности одного из основных союзников вне НАТО. Эта сделка, подчеркнуло ведомство, улучшит возможности Саудовской Аравии «по сдерживанию нынешних и будущих угроз за счет укрепления обороны страны и повышения оперативной совместимости с силами США, а также с региональными и натовскими силами». «Королевство Саудовская Аравия без труда интегрирует это оборудование в свои вооруженные силы»,— отметили в Госдепе.
Подробнее — в материале «Ъ» «Невидимки приблизились к Эр-Рияду»
Значение сделки по продаже F-35 Саудовской Аравии определяется не только количеством самолетов, но и передачей технологий, которые считаются ключевыми для этих истребителей: встроенной малозаметности и способности действовать независимо от диспетчерских вышек. Эти возможности, которые, как ожидается, перейдут к саудовцам, ранее имели особое значение для военного положения Израиля, что затрагивает баланс сил в регионе.
Продажа учитывает особый американский режим в отношении Израиля. В законодательстве США закреплено право израильских властей выступить против сделок с современным оружием для стран Ближнего Востока, что связано с обязательствами США поддерживать качественное военное превосходство Израиля. Госдепартамент США также заявляет, что для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный потенциал самообороны. Поэтому реализация сделки должна проходить с учетом этих обязательств.
В сентябре 2023 года сообщалось, что Израиль направил официальный запрос США на поставку еще одной эскадрильи F-35, что, по данным публикации, увеличит общее количество F-35 в израильском парке до 75 единиц. Этот факт показывает, что американские поставки Израилю остаются отдельным элементом конструкции, на фоне которого оценивается передача тех же возможностей Саудовской Аравии.