Невидимки приблизились к Эр-Рияду

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии двух эскадрилий многофункциональных истребителей-невидимок пятого поколения F-35. О своем решении американское дипломатическое ведомство сообщило вечером 17 сентября — почти через десять месяцев после визита саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то что королевство остро нуждается в авиации, особенно в свете обострения конфликта с йеменской группировкой «Ансар Аллах» (хуситы), у сделки имеются противники как в США, так и за их пределами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-35

Фото: Alejandro Granadillo / AP Истребители F-35

Фото: Alejandro Granadillo / AP

Госдепартамент сообщил о продаже Саудовской Аравии истребителей пятого поколения вечером 17 сентября. В заявлении ведомства отмечается, что в рамках контракта, ориентировочная стоимость которого оценивается в $24,3 млрд, Эр-Рияд должен получить 48 американских истребителей F-35, то есть две эскадрильи самолетов-невидимок. До настоящего момента на Ближнем Востоке их использовал только Израиль. Саудовской стороне обещаны также все необходимые комплектующие, включая авиационные двигатели Pratt & Whitney F135-PW-100, устройства защищенной связи, навигации и шифрования.

Как отметил Госдеп, потенциальная продажа не нарушит баланса сил на Ближнем Востоке и позволит Соединенным Штатам достичь своих внешнеполитических целей за счет укрепления безопасности одного из основных союзников вне НАТО.

Эта сделка, подчеркнуло ведомство, улучшит возможности Саудовской Аравии «по сдерживанию нынешних и будущих угроз за счет укрепления обороны страны и повышения оперативной совместимости с силами США, а также с региональными и натовскими силами». «Королевство Саудовская Аравия без труда интегрирует это оборудование в свои вооруженные силы»,— отметили в Госдепе.

Обещание передать аравийскому государству самолеты-невидимки Дональд Трамп дал во время визита Мухаммеда бен Сальмана в США 18 ноября 2025 года. Причем американский лидер тогда признал, что против контракта выступает другой ближневосточный союзник США — Израиль, который опасается, что появление F-35 у соседей по региону бросит вызов израильскому военному превосходству. «Они (власти Израиля.— “Ъ”) хотели бы, чтобы вы получили самолеты более низкого класса,— сказал президент США, обращаясь к кронпринцу.— Не думаю, что это вас очень порадует». Он тогда добавил, что королевство достойно лучшей военной техники.

Противники продажи F-35 Эр-Рияду есть не только за пределами США. За день до заявления Госдепартамента газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила: разведывательное управление Пентагона полагает, что в случае поставок F-35 Саудовской Аравии чувствительные технологии самолетов-невидимок, в частности передовые радиолокационные и разведывательные элементы, может получить Китай. В докладах американской военной разведки утверждается, что у КНР есть доступ не только к базам Саудовской Аравии, но и к ее телекоммуникационной сфере, потому что она использует оборудование китайских компаний ZTE и Huawei.

После обострения конфликта в Йемене Китай стал рассматриваться Саудовской Аравией как ключевой посредник, способный оказать давление на внешнего покровителя хуситов — Иран.

Особенно после того, как никто из зарубежных партнеров не смог оказать Эр-Рияду реальную помощь. Как сообщили источники агентства Reuters, Пекин по просьбе Эр-Рияда уже обратился к Тегерану с настоятельной просьбой обуздать йеменских боевиков. Впрочем, по этим данным, в разговоре с китайскими дипломатами Тегеран уклончиво заявил, что стабильность на Ближнем Востоке зависит не от его воли, а от прекращения операции США против Ирана. В Тегеране также дают понять, что движение «Ансар Аллах» не подчиняется иранскому руководству.

Сейчас Саудовская Аравия продолжает наносить интенсивные авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Только с 16 по 17 сентября ВВС королевства совершили почти 40 авианалетов. Получение же истребителей F-35 существенно повысит эффективность действий саудовской авиации.

Впрочем, одобрение Госдепартамента — это лишь один этап в прохождении военного контракта. Теперь его должен утвердить Конгресс США, который имеет право заблокировать сделку или выставить какие-то дополнительные условия Саудовской Аравии. Однако, как отмечает NYT, госсекретарь Марко Рубио в случае с Израилем уже обходил процедуру утверждения военных поставок через Конгресс, формально ссылаясь на чрезвычайную ситуацию на Ближнем Востоке. Сейчас шеф американской дипломатии может прибегнуть к той же уловке, если Конгресс вдруг откажется одобрять продажу истребителей Саудовской Аравии, считает NYT.

Нил Кербелов