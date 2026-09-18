США разрешили Германии передать Украине ракеты к ЗРК Patriot

ФРГ получила от США предварительное согласие на передачу Украине десяти ракет для комплексов Patriot. Этой партии не хватит даже на один день ракетных обстрелов: десять противоракет могут сбить в лучшем случае от пяти до десяти воздушных целей. Главный смысл этой поставки — политический. Из договоренности следует, что и другие европейские страны смогут поделиться с Киевом запасами ракет, произведенных в США или по американским технологиям.

О том, что Германия планирует передать Украине ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, стало известно еще в начале сентября. После визита министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтон и состоявшихся 15 сентября переговоров с американским коллегой Питом Хегсетом выяснилось, что в США предварительно одобрили передачу Украине десяти ракет MIM-104E GEM-T. Эти ракеты — улучшенная версия для старой модели ЗРК Patriot PAC-2, которая уступает современной версии PAC-3. Если самые современные перехватчики к Patriot считаются эффективными против баллистический ракет, то возможности MIM-104E GEM-T для их перехвата существенно ограничены.

Такое количество ракет не сможет восполнить дефицита боеприпасов для ПВО на Украине. Одна пусковая установка Patriot рассчитана на четыре ракеты типа MIM-104E GEM-T. При этом в каждой батарее насчитывается от четырех до шести пусковых установок. Это значит, что десяти ракет-перехватчиков не хватит даже на одну батарею ПВО. И в зависимости от целей они могут перехватить от пяти до десяти воздушных объектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маленькая поставка с большим смыслом»