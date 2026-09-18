Маленькая поставка с большим смыслом

ФРГ получила от США предварительное согласие на передачу Украине десяти ракет для комплексов Patriot. Этой партии не хватит даже на один день ракетных обстрелов: десять противоракет могут сбить в лучшем случае от пяти до десяти воздушных целей. Главный смысл этой поставки — политический. Из договоренности следует, что и другие европейские страны смогут поделиться с Киевом запасами ракет, произведенных в США или по американским технологиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

О том, что Германия планирует передать Украине ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, стало известно еще в начале сентября. После визита министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтон и состоявшихся 15 сентября переговоров с американским коллегой Питом Хегсетом выяснилось, что в США предварительно одобрили передачу Украине десяти ракет MIM-104E GEM-T. Эти ракеты — улучшенная версия для старой модели ЗРК Patriot PAC-2, которая уступает современной версии PAC-3. Если самые современные перехватчики к Patriot считаются эффективными против баллистический ракет, то возможности MIM-104E GEM-T для их перехвата существенно ограничены.

Такое количество ракет не сможет восполнить дефицита боеприпасов для ПВО на Украине.

Одна пусковая установка Patriot рассчитана на четыре ракеты типа MIM-104E GEM-T. При этом в каждой батарее насчитывается от четырех до шести пусковых установок. Это значит, что десяти ракет-перехватчиков не хватит даже на одну батарею ПВО. И в зависимости от целей они могут перехватить от пяти до десяти воздушных объектов.

Однако решение Вашингтона имеет прежде всего политическое значение. На фоне операции США в Иране в мире наблюдается дефицит всех типов перехватчиков к Patriot, а нынешние возможности производства не покрывают нужды стран, на вооружении которых стоят эти комплексы ПВО. Поскольку оперативно получить новые ракеты для Patriot невозможно, европейские страны рассматривают возможность передачи Украине небольшого количества ракет-перехватчиков из собственных запасов.

По действующему в США закону об экспортном контроле (Arms Export Control Act) ни одна страна не имеет права передавать американское оружие третьим странам без согласия Вашингтона. Отдельно записаны лимиты стоимости вооружений, при превышении которых Белый дом обязан уведомить Конгресс. Передача Киеву десяти ракет MIM-104E GEM-T подпадает под эту норму. Для Германии как члена НАТО действует лимит $25 млн на передачу основного военного оборудования, а стоимость текущей поставки составляет $29,6 млн.

Предварительно одобрение поставки означает, что администрация Трампа не будет препятствовать аналогичным запросам от других стран ЕС.

Тем более что это уже второй такой случай за последнее время: до этого Польша получила согласие США на передачу Киеву пяти противоракет PAC-3. Фактически этими решениями в Вашингтоне дали европейцам зеленый свет на то, чтобы они поддерживали Киев из собственных запасов, в то время как поставки из США даже на европейские деньги в рамках программы PURL могут происходить с серьезной задержкой.

В ходе визита Писториуса в США была также подписана декларация о намерениях в сфере ПВО. Этот документ расширяет возможности совместного американо-германского производства ракет для ЗРК Patriot. Еще в 2022 году Германия получила лицензию на выпуск модернизированных ракет для PAC-2 на заводе в Шробенхаузене. А в 2024 году завод уже получил крупный контракт на производство 1 тыс. таких ракет (из расчета примерно 180 ракет в год). Ожидается, что первые перехватчики сойдут с конвейера уже в 2027 году. Новый документ открывает Германии возможность получения лицензии на производство новейших и самых дефицитных ракет для борьбы с баллистическими ракетами.

Вероника Вишнякова