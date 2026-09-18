41-летний Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду включен в заявку на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

На своем поле португальцы примут команды Уэльса (24 сентября) и Норвегии (4 октября). На выезде они сыграют с норвежцами (27 сентября) и датчанами (1 октября). Сборная Португалии проведет первые матчи под руководством нового главного тренера — Жорже Жезуша. На этом посту бразилец сменил испанца Роберто Мартинеса, который ушел в отставку после поражения в 1/8 финала чемпионата мира.

В составе сборной Португалии 41-летний Криштиану Роналду провел 233 матча, в которых забил 146 мячей. Он является рекордсменом по числу голов за национальные команды. В 2016 году нападающий выиграл чемпионат Европы.

С 2023 года Криштиану Роналду выступает за «Ан-Наср». Также на протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Арнольд Кабанов