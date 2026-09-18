СПБ Биржа с 24 сентября продлит на час основную торговую сессию
Основная торговая сессия на СПБ Бирже с 24 сентября будет начинаться на час раньше — в 9:00 мск вместо 10:00 мск. Общее время проведения торгов останется прежним, сообщила пресс-служба площадки.
Согласно новому расписанию, утренняя дополнительная сессия будет проходить с 7:00 мск до 9:00 мск, основная торговая сессия — с 9:00 мск до 19:00 мск.
«Участники работают одновременно на разных площадках, поэтому важно, чтобы расписание основных сессий было максимально синхронизировано. Увеличивая продолжительность основной сессии, мы делаем работу участников рынка более удобной»,— прокомментировал гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков.
Торги ценными бумагами будут завершаться в 23:50 мск, неоактивами на глобальные ценные бумаги — в 23:00 мск, неоактивами на российские акции и криптоиндексы — в 00:00 мск. В выходные и праздничные дни торги, как и раньше, будут начинаться в 10:00 мск.
С 14 сентября основная торговая сессия на Мосбирже начинается на час раньше — в 9 утра и суммарно длится 10 часов. Расчет и публикацию основных индексов также перенесли на 9:00.
Практический смысл переноса начала основной сессии СПБ Биржи на 9:00 мск заключается в синхронизации с расписанием других площадок, например, Московской биржи. Это расширяет доступ к торгам для профессиональных участников, чьи регламенты риск-менеджмента разрешают сделки только в основную сессию.
Для брокеров переход не требует полного перестроения процессов, так как к 7:00 утра уже запускаются торговые и аналитические команды, системы риск-контроля, маркет-мейкинга и сопровождения клиентов, а техническая поддержка выведена на линию. Однако на операционные и аналитические службы профессиональных участников ложится дополнительная нагрузка, поскольку им приходится на час раньше подключать эти команды и системы.
Вопрос ликвидности также является частью этого компромисса. Более плотная торговая сессия может усилить конкуренцию между заявками и потенциально снизить спреды. При этом участники рынка считают, что расширение основной торговой сессии на час вряд ли приведет к сильному размытию ликвидности, поскольку большая часть торгов не приходится на первые часы.