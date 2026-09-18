СПБ Биржа с 24 сентября продлит на час основную торговую сессию

Основная торговая сессия на СПБ Бирже с 24 сентября будет начинаться на час раньше — в 9:00 мск вместо 10:00 мск. Общее время проведения торгов останется прежним, сообщила пресс-служба площадки.

Согласно новому расписанию, утренняя дополнительная сессия будет проходить с 7:00 мск до 9:00 мск, основная торговая сессия — с 9:00 мск до 19:00 мск.

«Участники работают одновременно на разных площадках, поэтому важно, чтобы расписание основных сессий было максимально синхронизировано. Увеличивая продолжительность основной сессии, мы делаем работу участников рынка более удобной»,— прокомментировал гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков.

Торги ценными бумагами будут завершаться в 23:50 мск, неоактивами на глобальные ценные бумаги — в 23:00 мск, неоактивами на российские акции и криптоиндексы — в 00:00 мск. В выходные и праздничные дни торги, как и раньше, будут начинаться в 10:00 мск.

С 14 сентября основная торговая сессия на Мосбирже начинается на час раньше — в 9 утра и суммарно длится 10 часов. Расчет и публикацию основных индексов также перенесли на 9:00.