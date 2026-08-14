Мосбиржа с 14 сентября на час увеличит время основной торговой сессии

С 14 сентября основная торговая сессия на Московской бирже (MOEX: MOEX) будет начинаться на час раньше — с 9 утра и суммарно длиться 10 часов. Изменение коснется операций на фондовом, срочном, валютном рынках, а также рынке драгоценных металлов. Расчет и публикацию основных индексов также перенесли на 9:00, сообщила пресс-служба торговой площадки.

По словам председателя правления Мосбиржи Виктора Жидкова, площадка увеличивает время торгов в ответ на запрос инвесторов. Это позволит разнообразить торговые стратегии и «предоставит дополнительную ликвидность прежде всего за счет институциональных инвесторов, которым важно реализовывать свои стратегии в основную торговую сессию», пояснил господин Жидков. Кроме того, у клиентов из Сибири и Дальнего Востока появится еще один час для торговли в удобное время.

Согласно новому расписанию, утренняя сессия будет проводиться с 6:50 до 9:00, основная — с 9:00 до 17:00, а вечерняя — с 19:00 до 23:50. Торги в выходные дни по-прежнему состоятся с 9:50 до 19:00. Операции на валютном рынке будут начинаться в 8:50, а завершаться — в 19:00. Основная торговая сессия на денежном рынке — 10:00-19:00, вечерняя — 19:00-23:50.