Международное агентство допинг-тестирования доставило пробы с помощью БПЛА
Международное агентство допинг-тестирования сообщило 16 сентября на своем официальном сайте, что состоялся полет беспилотного аппарата, перевозившего пробы крови. Тестовый полет был осуществлен ITA в сотрудничестве с Аляскинским центром интеграции беспилотных авиационных систем (ACUASI), входящим в состав Университета Аляски в Фэрбенксе, и компанией Sysmex, поставщиком систем клинической лабораторной диагностики.
Цель эксперимента — оценка возможности безопасной и надежной транспортировки образцов крови на большие расстояния с сохранением их целостности. Дрон успешно преодолел 1 тыс. км (он вылетел из Ненаны, куда впоследствии и вернулся). На борту летательного аппарата были размещены пробы крови добровольцев. Предварительно они были протестированы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Над спортсменами нависла беспилотная опасность».
Перевозка беспилотником может изменить логистику допинг-контроля прежде всего на соревнованиях в труднодоступных местах: образцы можно быстрее и надежнее доставлять в аккредитованные лаборатории. По оценке старшего директора WADA по науке и медицине Оливье Рабена, дроны помогут снизить расходы на логистику, а значит, высвободить ресурсы на расширение тестирования в целом.
Такая схема может работать и без доставки проб в стационарный центр: после полета их направляют в мобильную, выездную лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием и удаленно управляемую директором аккредитованной WADA лаборатории в Дрездене. Это позволяет оперативно исследовать разные группы образцов в одинаковых условиях, на одном и том же оборудовании и в одном и том же месте.
Однако для применения метода важно подтвердить не только сохранность проб, но и соблюдение правил их транспортировки: в допинговых делах атлеты, уличенные в употреблении запрещенных субстанций, не раз пытались строить защиту на том, что правила перевозки проб были нарушены. Чтобы подстраховаться от таких претензий, ITA намерено представить результаты аляскинского эксперимента для публикации в рецензируемом научном журнале: это позволит независимо оценить доказательства и потенциально использовать их другими организациями в области антидопинга, лабораторной медицины и здравоохранения.