Международное агентство допинг-тестирования доставило пробы с помощью БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перевозка беспилотником может изменить логистику допинг-контроля прежде всего на соревнованиях в труднодоступных местах: образцы можно быстрее и надежнее доставлять в аккредитованные лаборатории. По оценке старшего директора WADA по науке и медицине Оливье Рабена, дроны помогут снизить расходы на логистику, а значит, высвободить ресурсы на расширение тестирования в целом.

Такая схема может работать и без доставки проб в стационарный центр: после полета их направляют в мобильную, выездную лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием и удаленно управляемую директором аккредитованной WADA лаборатории в Дрездене. Это позволяет оперативно исследовать разные группы образцов в одинаковых условиях, на одном и том же оборудовании и в одном и том же месте.

Однако для применения метода важно подтвердить не только сохранность проб, но и соблюдение правил их транспортировки: в допинговых делах атлеты, уличенные в употреблении запрещенных субстанций, не раз пытались строить защиту на том, что правила перевозки проб были нарушены. Чтобы подстраховаться от таких претензий, ITA намерено представить результаты аляскинского эксперимента для публикации в рецензируемом научном журнале: это позволит независимо оценить доказательства и потенциально использовать их другими организациями в области антидопинга, лабораторной медицины и здравоохранения.