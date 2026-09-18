Патрушев: вылов лосося в России в этом году оказался ниже ожиданий
В России надо обеспечить более точное прогнозирование вылова рыбы, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в этом году лососевая путина в России «прошла ниже ожиданий».
Вице-премьер Дмитрий Патрушев
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Здесь, конечно, науке надо сосредоточиться на том, чтобы все-таки наши прогнозы были точнее»,— пояснил господин Патрушев на сессии Международного рыбопромышленного форума (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер заверил, что Россия в любом случае полностью обеспечит свой рынок рыбой и выполнит экспортные обязательства. «Но отрасль должна ставить перед собой более амбициозные цели и продолжать наращивать объемы производства»,— призвал Дмитрий Патрушев.
В сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что вылов лосося по итогам года составит 110 тыс. тонн вместо прогнозируемых 227 тыс. тонн. Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью «Ъ» рассказал, что рыболовство в крае переживает не самые простые времена. Он допустил пятикратное сокращение объемов добычи рыбы в регионе по итогам года.
О влиянии потепления на путину — в материале «Ъ FM» «Цена икры метит в рекорды».
Прогноз лососевого вылова зависит от того, где пройдет миграция рыбы и сколько ее будет доступно для промысла. Изменение температуры Мирового океана меняет пути миграции, а потепление, по оценкам участников отрасли, сопровождается уменьшением количества рыбы; поэтому прежние оценки могут заметно расходиться с фактическим результатом.
Для переработчиков это означает, что после путины может не хватить сырья для формирования запасов на год: при высокой цене необходимый объем невозможно быстро закупить, и предприятия ищут замену лососю среди других видов рыбы. Снижение вылова также повышает себестоимость, поскольку подготовка к путине и набор рабочих требуются независимо от того, сколько рыбы в итоге удастся добыть.