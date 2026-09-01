Глава Камчатки допустил пятикратное сокращение объемов добычи рыбы в регионе по итогам года

Рыболовство в Камчатском крае переживает не самые простые времена. В 2026 году ожидается добыча рыбы в объеме 55 тыс. т — это в пять раз меньше показателя годом ранее и почти в 2,5 раза меньше плановых значений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в интервью «Ъ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Господин Солодов пояснил, что изменения температуры в Мировом океане приводят к смене путей миграции рыбы. «В этом году ученые уже согласились с тем, что путина провальна. Это катастрофические результаты»,— рассказал губернатор.

По словам главы Камчатки, это проблема не только одного региона. Весь Дальний Восток, США и Канада, уточнил он, сталкиваются с существенным спадом улова. Поэтому необходимо выработать комплекс мер, который поможет «адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечить устойчивое развитие отрасли», заключил Владимир Солодов.

Рыболовство — одна из ключевых отраслей в Камчатском крае. Рекордную лососевую путину в регионе отмечали в 2018 году, когда рыболовные компании добыли 495 тыс. т. В 2024 году произошел резкий спад улова до 130 тыс. т рыбы. К сентябрю 2025 года добыча лососевых сократилась почти на половину — до 257 тыс. т. Через год, в августе текущего года, накопленный вылов лососевых в России в целом составил 82,55 тыс. т (-59% г/г).