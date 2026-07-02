Цена икры метит в рекорды

Добыча красной икры в России может стать худшей более чем за 20 лет. Как сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Росрыболовства, вылов лососевых составит всего 227 тыс. тонн — это на 8 тыс. меньше неурожайного рекорда 2024 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сейчас путина только набирает ход, и пока уловы даже немного опережают темпы 2025 года, но бизнес уже фиксирует рост цен на деликатес. В опте килограмм икры подорожал с 8 тыс. до 11 тыс. руб., в рознице цена доходит до 15 тыс. руб. Ключевая причина падения добычи — климатические изменения, говорит председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов:

«Ситуация сохранится и в 2026-м, и в 2027-м, и, наверное, в ближайшие три года. Идет изменение климата, вода становится теплее, рыбы на отлов становится меньше. Рыбаки возьмут минимум на 200 тыс. тонн красной рыбы меньше, чем три года назад. Это объективная реальность и природа. В общих уловах это компенсируется. Сейчас всплеск селедки на Курилах — никогда ее 30 лет в таком объеме не было, выловят около 90 тыс. тонн.

Сказать, что это прямой удар по отрасли, нельзя. Рыбаки всегда говорили, что Россия идет к уменьшению вылова красной рыбы. Цена вырастет, потому что предложения станет меньше. Другое дело: любой товар покупают за ту сумму, сколько он стоит. Если икра будет дорогой и ее никто не купит, цена упадет. Если трейдеры и рыбаки ее не продадут, она пропадет. Все зависит от покупательской способности».

Как пишет «Интерфакс», на Дальнем Востоке установились рекордные цены на деликатес для начала путины. Во Владивостоке 1 кг икры чавычи продают по 15 тыс. руб. Стоимость нерки и кижуча достигает 13 тыс. руб., горбуши — около 8,5 тыс. руб. за 1 кг. Отраслевые издания отмечают, что оптовые цены на соленую икру лосося выросли почти вдвое по сравнению с 2025 годом. Но говорить о значительном подорожании преждевременно, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«С июня по октябрь тихоокеанский лосось возвращается из моря на нерест в родные реки, откладывает икру и погибает. В это время идет промысел. Основной начинается раньше всего на Камчатке — с середины июля, потом Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотка, Магадан, Приморье. Ученые дали прогноз на 2026 год: численность лосося будет низкой, улов порядка 200 тыс. тонн, с них идет 8 тыс. тонн икры — это в два раза меньше емкости внутреннего рынка. Считается, что в России для нормальных цен должно производиться 15 тыс. тонн икры в год.

Если прогнозы оправдаются, будет дефицит икры и вырастет цена. Насколько — пока сложно сказать. Основное потребление икры (больше половины продаж) приходится на праздники. До Нового года будет понятно, сколько выловят. То, что сейчас происходит — цены 12-13 тыс. за 1 кг — это пока небольшой рост».

Потепление мирового океана угрожает глобальной экономике, предупреждают мировые СМИ. Климатический феномен Эль-Ниньо в 2026 году может стать сильнейшим за последние 140 лет и обрушить производство продуктов на 40%. Из-за аномального тепла сокращается вылов анчоусов в Южной Америке — ключевого корма для мирового рыбного хозяйства. Кроме того, Эль-Ниньо несет засуху в Азию, Австралию и Южную Африку, что бьет по урожаям кофе, какао и риса. Биржевые цены на товары уже в июне показали рост. По оценке Дартмутского колледжа, долгосрочный ущерб от предыдущих супер-Эль-Ниньо достигает $5,7 трлн.

Астон О'Салливан