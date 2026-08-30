Суд начал рассмотрение дела о мошенничестве с рациями для МВД и Росгвардии

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика». По версии обвинения, они были собраны из не предусмотренных госконтрактом китайских комплектующих, что причинило государству ущерб более чем в 380 млн руб. Сам фигурант вину не признал, заявив, что ущерб по делу отсутствует, а бюджетных денег «ни рубля» не украдено. Проблемы же возникли из-за того, что к правоохранительной технике подошли с мерками, применимыми для военной.

Рассмотрение уголовного дело не могло начаться с декабря 2025 года. Как ранее писал “Ъ”, тогда Замоскворецкий райсуд столицы передал дело по подсудности в Ижевск — по месту инкриминируемого Василю Мусину деяния. Попытки Генпрокуратуры оставить дело в Москве, подав в Верховный суд РФ ходатайство об изменении территориальной подсудности, ни к чему не привели: высшая судебная инстанция страны 19 июня просьбу отклонила, найдя «несостоятельным» довод заявителя о том, что со стороны Василя Мусина и находящего в розыске второго фигуранта Виталия Шурыгина может быть оказано «непроцессуальное воздействие» на судей Приволжского федерального округа.

На днях в Октябрьском райсуде Ижевска было оглашено обвинительное заключение. Из него следовало, что в период с 2015 по 2023 год находящийся в розыске и заочно арестованный Виталий Шурыгин, являясь бенефициаром ЗАО «Уральские радиостанции» и АО «Уральские заводы», совместно с Василем Мусиным, который в этот период являлся в этих компаниях соответственно заместителем генерального директора—техническим директором и гендиректором, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Претензии ГСУ СКР по Москве касаются десяти контрактов, заключенных предприятиями с Центральным и Северо-Кавказским окружными управлениями материально-технического снабжения МВД России на поставку 6,5 тыс. радиостанций марки «Эрика-360» и «Эрика-360.01» различных модификаций. По версии следствия, они «не соответствовали требованиям приложений к государственным контрактам», так как были собраны из китайских комплектующих. В результате фигуранты, как считает обвинение, извлекли «незаконную прибыль» в размере 383 208 179 руб. и «распорядились ею по своему усмотрению».

Подробнее — в материале «Рации заговорили в суде».