Суд начал рассмотрение дела о мошенничестве с рациями для МВД и Росгвардии
Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика». По версии обвинения, они были собраны из не предусмотренных госконтрактом китайских комплектующих, что причинило государству ущерб более чем в 380 млн руб. Сам фигурант вину не признал, заявив, что ущерб по делу отсутствует, а бюджетных денег «ни рубля» не украдено. Проблемы же возникли из-за того, что к правоохранительной технике подошли с мерками, применимыми для военной.
Рассмотрение уголовного дело не могло начаться с декабря 2025 года. Как ранее писал “Ъ”, тогда Замоскворецкий райсуд столицы передал дело по подсудности в Ижевск — по месту инкриминируемого Василю Мусину деяния. Попытки Генпрокуратуры оставить дело в Москве, подав в Верховный суд РФ ходатайство об изменении территориальной подсудности, ни к чему не привели: высшая судебная инстанция страны 19 июня просьбу отклонила, найдя «несостоятельным» довод заявителя о том, что со стороны Василя Мусина и находящего в розыске второго фигуранта Виталия Шурыгина может быть оказано «непроцессуальное воздействие» на судей Приволжского федерального округа.
На днях в Октябрьском райсуде Ижевска было оглашено обвинительное заключение. Из него следовало, что в период с 2015 по 2023 год находящийся в розыске и заочно арестованный Виталий Шурыгин, являясь бенефициаром ЗАО «Уральские радиостанции» и АО «Уральские заводы», совместно с Василем Мусиным, который в этот период являлся в этих компаниях соответственно заместителем генерального директора—техническим директором и гендиректором, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Претензии ГСУ СКР по Москве касаются десяти контрактов, заключенных предприятиями с Центральным и Северо-Кавказским окружными управлениями материально-технического снабжения МВД России на поставку 6,5 тыс. радиостанций марки «Эрика-360» и «Эрика-360.01» различных модификаций. По версии следствия, они «не соответствовали требованиям приложений к государственным контрактам», так как были собраны из китайских комплектующих. В результате фигуранты, как считает обвинение, извлекли «незаконную прибыль» в размере 383 208 179 руб. и «распорядились ею по своему усмотрению».
Подробнее — в материале «Рации заговорили в суде».
В апреле 2026 года "Ъ" стало известно о скандале, связанном с уголовным делом бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве при поставках радиостанций «Эрика» для МВД и Росгвардии. Защита Василя Мусина оспаривает обвинение, утверждая, что оно основано на заключении негосударственного эксперта Алексея Бабанина, который, по их мнению, не обладает достаточной квалификацией и сделал вывод об иностранном происхождении продукции на основании визуального осмотра. Адвокаты Василя Мусина настаивают, что производство не могло быть оценено в ноль рублей, и подали заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить действия эксперта и возбудить против него уголовное дело по статье 307 УК РФ за заведомо ложное заключение.
Претензии Главного следственного управления СКР по Москве к Василю Мусину касаются десяти госконтрактов, заключенных в период с 2015 по 2023 год, на поставку 6424 комплектов радиостанций «Эрика» на общую сумму 380 млн рублей. По версии следствия, продукция была собрана из китайских комплектующих, а Василь Мусин предъявил ее к приемке как российскую, что привело к ущербу. В июне 2024 года Василь Мусин был арестован и помещен в СИЗО, откуда его этапируют в Ижевск для рассмотрения дела Октябрьским райсудом.
Ранее, в июне 2026 года, руководители ООО «Профи-связь» и ООО «Астроком» Виталий Козлов и Алексей Баранов также были арестованы в Москве по обвинению в мошенничестве при поставках радиостанций «Радон» для МВД. Их претензии касались заключенного в 2020 году контракта, по условиям которого радиостанции должны были быть собраны из российских деталей, но фактически использовались иностранные комплектующие. Следствие проверяет их на причастность к аналогичным махинациям в рамках других госконтрактов, включая поставки средств связи Росгвардии.