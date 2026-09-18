«Ашан» прокомментировал указ Путина о передаче бизнеса во внешнее управление
«Ашан Ритейл Россия» направила запрос о разъяснениях в связи с указом президента о передаче компании во внешнее управление. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.
«После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий», — отметили в компании. Там заверили, что сейчас «Ашан» и все его объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений.
Вчера президент Владимир Путин подписал указ о передаче российской структуры французской корпорации Auchan во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Этим же указом во временное управление передали российские активы Nestle и бывшего «Леруа Мерлен».
По словам пресс-секретаря президента РФ, один из факторов такого решения — принадлежность компаниям из тех недружественных стран, которые активно вовлечены в боевые действия против России.
Временное управление российским бизнесом не означает автоматически конфискацию или смену собственника: формально такой режим обратим. Президент вправе вводить его в отношении имущества и имущественных прав, включая доли в российских компаниях, принадлежащих лицам из недружественных государств, поэтому меняется прежде всего порядок управления активом, а не право собственности на него.
При этом на практике временное управление обычно становилось промежуточным этапом перед продажей: по оценке Сергея Алимирзоева, сделки в таких случаях, как правило, заключались через шесть—восемь месяцев. Это создает для владельца российского бизнеса риск утраты прежнего контроля над активом, хотя само введение режима еще не является решением о продаже.
«Л.Е.В. Менеджмент» выбрали как компанию, которая, по заявлению пресс-секретаря президента, наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам; конкретные параметры не раскрывались. Компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.