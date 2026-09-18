«Ашан» прокомментировал указ Путина о передаче бизнеса во внешнее управление

«Ашан Ритейл Россия» направила запрос о разъяснениях в связи с указом президента о передаче компании во внешнее управление. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.

«После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий», — отметили в компании. Там заверили, что сейчас «Ашан» и все его объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений.

Вчера президент Владимир Путин подписал указ о передаче российской структуры французской корпорации Auchan во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Этим же указом во временное управление передали российские активы Nestle и бывшего «Леруа Мерлен».

По словам пресс-секретаря президента РФ, один из факторов такого решения — принадлежность компаниям из тех недружественных стран, которые активно вовлечены в боевые действия против России.