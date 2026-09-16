Корвет «Сообразительный» выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Дании

В Министерстве обороны России сообщили об инциденте в Балтийском море, в ходе которого российский корвет «Сообразительный» применил сигнальные ракеты для предотвращения возможной провокации.

По данным ведомства, 14 сентября корабль выполнял задачи в нейтральных водах и зафиксировал приближение вертолета ВВС Дании типа Fennec. Датские пилоты не отвечали на запросы по международному каналу связи. Командир корвета принял решение выпустить с палубы две красные сигнальные ракеты. После этого вертолет покинул район.

Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета за «грамотные и решительные» действия.