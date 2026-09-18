Обломки БПЛА повредили избирательный участок в школе на Кубани
Обломки беспилотника повредили спортивный зал школы в Гулькевичском районе Краснодарского края, где должен был открыться избирательный участок. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram.
Происшествие случилось ночью 18 сентября, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что оборудование для голосования и избирательная документация остались неповрежденными. Участковую избирательную комиссию перевели в другое здание на той же улице. Голосование проводится в обычном режиме.
Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко говорил, что правоохранительные органы обеспечивают охрану участков в круглосуточном режиме.
Избирательные участки открылись по всей России 18 сентября и будут работать до окончания голосования 20 сентября. На выборах в Госдуму также работает система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По состоянию на 12:00 мск сегодня ДЭГ использовали уже свыше 2 млн россиян.
Перенос избирательного участка в другое здание позволил сохранить очное голосование, заменив непригодное помещение без приостановки работы комиссии. В данном случае изменение коснулось только места проведения процедуры, тогда как сам режим голосования остался обычным.
При более серьезных ограничениях, когда стандартную организацию выборов объективно обеспечить сложно, могут применяться дополнительные формы голосования. Такой подход используется в том числе при чрезвычайных ситуациях, таких как военные действия или природные катастрофы, чтобы адаптировать избирательную процедуру к обстановке и сохранить возможность волеизъявления граждан.