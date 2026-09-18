Обломки БПЛА повредили избирательный участок в школе на Кубани

Обломки беспилотника повредили спортивный зал школы в Гулькевичском районе Краснодарского края, где должен был открыться избирательный участок. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram.

Происшествие случилось ночью 18 сентября, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что оборудование для голосования и избирательная документация остались неповрежденными. Участковую избирательную комиссию перевели в другое здание на той же улице. Голосование проводится в обычном режиме.

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко говорил, что правоохранительные органы обеспечивают охрану участков в круглосуточном режиме.

Избирательные участки открылись по всей России 18 сентября и будут работать до окончания голосования 20 сентября. На выборах в Госдуму также работает система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По состоянию на 12:00 мск сегодня ДЭГ использовали уже свыше 2 млн россиян.