Более 2 млн россиян проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
Более 2 млн россиян использовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Об этом свидетельствуют данные ДЭГ на 12:00 мск. Всего заявления на участие в голосовании онлайн подали свыше 4 млн избирателей.
По данным Московской городской избирательной комиссии (МГИК), атаки на систему ДЭГ стали серьезнее, чем раньше. Над устранением неполадок круглосуточно работает целая «армия айтишников», уточняла глава МГИКа Ольга Кириллова.
По масштабу фактически проголосовавших нынешний показатель сопоставим с выборами Госдумы 2021 года: тогда ДЭГ воспользовались около 2,6 млн человек в семи регионах. Это показывает, что онлайн-голосование уже применялось не как небольшой эксперимент: в 2019 году электронный бюллетень использовали 10,2 тыс. избирателей в трех округах Москвы, а в 2024 году ДЭГ охватило 26 регионов.
Число заявлений на участие нельзя напрямую считать числом состоявшихся электронных голосований. При возникновении проблем во время ДЭГ избиратель может прийти на участок в пределах округа и получить бумажный бюллетень; поэтому часть зарегистрировавшихся могла воспользоваться именно такой возможностью, а не завершить голосование онлайн. Это отличается от правил федеральной системы 2020 года, когда после сохранения заявки без ее своевременного отзыва прийти на участок было нельзя.