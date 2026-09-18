Более 2 млн россиян проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Составлено ИИ-Ассистентъ

По масштабу фактически проголосовавших нынешний показатель сопоставим с выборами Госдумы 2021 года: тогда ДЭГ воспользовались около 2,6 млн человек в семи регионах. Это показывает, что онлайн-голосование уже применялось не как небольшой эксперимент: в 2019 году электронный бюллетень использовали 10,2 тыс. избирателей в трех округах Москвы, а в 2024 году ДЭГ охватило 26 регионов.

Число заявлений на участие нельзя напрямую считать числом состоявшихся электронных голосований. При возникновении проблем во время ДЭГ избиратель может прийти на участок в пределах округа и получить бумажный бюллетень; поэтому часть зарегистрировавшихся могла воспользоваться именно такой возможностью, а не завершить голосование онлайн. Это отличается от правил федеральной системы 2020 года, когда после сохранения заявки без ее своевременного отзыва прийти на участок было нельзя.