Дни рождения
Сегодня исполняется 57 лет бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу среди профессионалов, заслуженному мастеру спорта СССР Константину Цзю
Константин Цзю
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Его поздравляет олимпийский чемпион, обладатель «Большого шлема» в полутяжелом весе, заслуженный мастер спорта РФ, заслуженный тренер РФ Александр Лебзяк:
— Дорогой мой друг Константин! Я очень рад, что мы идем по жизни вместе с первенства СССР 1987 года, когда тренировались и выступали в составе юниорской сборной. Ты — великий человек и как спортсмен, и как друг. Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла, удачи во всех делах и долгих-долгих лет жизни! Какая бы ни была погода, чтобы каждый день тебя радовал. Обнимаю!