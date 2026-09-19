Сегодня исполняется 57 лет бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу среди профессионалов, заслуженному мастеру спорта СССР Константину Цзю

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Константин Цзю

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Его поздравляет олимпийский чемпион, обладатель «Большого шлема» в полутяжелом весе, заслуженный мастер спорта РФ, заслуженный тренер РФ Александр Лебзяк:

— Дорогой мой друг Константин! Я очень рад, что мы идем по жизни вместе с первенства СССР 1987 года, когда тренировались и выступали в составе юниорской сборной. Ты — великий человек и как спортсмен, и как друг. Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла, удачи во всех делах и долгих-долгих лет жизни! Какая бы ни была погода, чтобы каждый день тебя радовал. Обнимаю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»