Песков объяснил выбор «Л.Е.В. Менеджмент» для управления активами Auchan и Nestle
Песков: «Л.Е.В. Менеджмент» подходит для управления активами Auchan и Nestle
Выбор компании «Л.Е.В. Менеджмент» для временного управления российскими активами Auchan и Nestle обусловлен тем, что она отвечает необходимым параметрам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам»,— уточнил господин Песков на брифинге.
Дочерние структуры Nestle, «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», а также российская «дочка» Auchan («Ашан») перешли под временное управление «Л.Е.В. Менеджмента» указом президента от 17 сентября. Временный управляющий активов — это российская компания, которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Временное управление означает, что назначенная компания получает полномочия собственника: она может заключать сделки, принимать решения от имени владельцев и менять директора. При этом распоряжаться самим активом, в том числе продавать его, управляющий не вправе.
Для прежнего владельца это означает фактическую потерю влияния на работу бизнеса и возможности извлекать из него прибыль. Nestle заявила, что оценивает ситуацию и возможные дальнейшие шаги, а также намерена защищать свои права и обеспечивать непрерывность деловой деятельности.