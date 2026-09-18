Песков объяснил выбор «Л.Е.В. Менеджмент» для управления активами Auchan и Nestle

Выбор компании «Л.Е.В. Менеджмент» для временного управления российскими активами Auchan и Nestle обусловлен тем, что она отвечает необходимым параметрам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Дочерние структуры Nestle, «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», а также российская «дочка» Auchan («Ашан») перешли под временное управление «Л.Е.В. Менеджмента» указом президента от 17 сентября. Временный управляющий активов — это российская компания, которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.