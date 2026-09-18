Песков допустил, что Путин сегодня проголосует на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин может днем 18 сентября проголосовать на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Возможно, он (Путин.—"Ъ") выберет онлайн-режим, мы будем информировать вас»,— сказал господин Песков на брифинге. На предыдущих выборах в России глава государства голосовал дистанционно.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Голосовать онлайн планируют более 4 млн человек. По состоянию на 12:00 мск сегодня систему дистанционного электронного голосования использовали уже свыше 2 млн россиян.