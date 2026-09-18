Песков допустил, что Путин сегодня проголосует на выборах в Госдуму
Песков: Путин может сегодня проголосовать на выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин может днем 18 сентября проголосовать на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Возможно, он (Путин.—"Ъ") выберет онлайн-режим, мы будем информировать вас»,— сказал господин Песков на брифинге. На предыдущих выборах в России глава государства голосовал дистанционно.
Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Голосовать онлайн планируют более 4 млн человек. По состоянию на 12:00 мск сегодня систему дистанционного электронного голосования использовали уже свыше 2 млн россиян.
Дистанционное голосование не является дополнительным каналом к голосованию на участке: после регистрации в ДЭГ гражданин уже не сможет получить бумажный бюллетень, и наоборот. На федеральной платформе голосование проходит непрерывно с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября по местному времени региона. Получить электронный бюллетень можно в первый день, а использовать его — до вечера третьего, но все действия необходимо выполнять с того же устройства, с которого был получен бюллетень.
Надежность процедуры проверяется не только по итоговому протоколу: контролируются генерация, проверка и подписание протоколов, а также работа ключей шифрования и расшифрования. В 2026 году ДЭГ используется в 33 регионах: в 32 действует федеральная платформа, а в Москве — собственная система. В сентябре 2021 года система подвергалась DDoS-атакам, но продолжала работать штатно.