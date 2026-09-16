В Кремле назвали онлайн-голосование очень удобным и надежным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позднее сообщить, в каком формате Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах в Госдуму. Ранее он голосовал дистанционно, напомнил господин Песков.

«Я могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования — это онлайн»,— сказал пресс-секретарь на брифинге. В 18:00 16 сентября Владимир Путин выступит с обращением по случаю предстоящих выборов, добавил Дмитрий Песков.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18-20 сентября. Дистанционное электронное голосование организовано в 33 регионах. На участие в таком формате зарегистрировались свыше 4 млн россиян. Больше 2,9 млн заявлений подали по месту нахождения.