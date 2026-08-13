Мадьяр усомнился в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2». Это связано с обмелением реки Дунай, добавил он.

«Ведь если первоначальная АЭС "Пакш" не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС "Пакш-2"?»— сказал господин Мадьяр на пресс-конференции после посещения АЭС «Пакш» (трансляция велась на его YouTube-канале).

1 августа один из энергоблоков единственной в Венгрии АЭС «Пакш» был остановлен из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Сейчас работают две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч.

Проект «Пакш-2» предполагает расширение «Пакш» на два блока. Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве в январе 2014 года. Первый бетон фундаментной плиты здания реактора залили в феврале. Петер Мадьяр допускал замену «Росатома» как генподрядчика по проекту «Пакш-2».

Подробнее — в материале «Ъ» «Атомной станции ставят блок».