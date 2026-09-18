Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Мексике

50-я ракетка мира Людмила Самсонова пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Гвадалахаре. В четвертьфинальном матче россиянка победила украинку Марту Костюк, занимающую десятое место в мировом рейтинге.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Людмила Самсонова

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Встреча продлилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:5. За выход в финал Людмила Самсонова поспорит с 60-й ракеткой мира Пейтон Стирнс. Теннисистки впервые в карьере встретятся на корте.

Общий призовой фонд турнира в Мексике составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Ива Йович из США.

Арнольд Кабанов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд