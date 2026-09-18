Иран заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по танкеру под флагом Того. Как передает иранское агентство Fars, судно пыталось незаконно пройти через Ормузский пролив.
Как пояснил КСИР, танкер пытался пройти через Ормузский пролив без разрешения иранской стороны, поддавшись на «подстрекательство и обман» США. Тегеран утверждает, что на судне начался пожар.
Для коммерческого судоходства это означает, что Иран рассматривает согласование прохода с иранской стороной как условие движения через пролив. 8 июля 2026 года иранские официальные лица объясняли атаки на суда именно отсутствием такого согласования, а 26 июля КСИР заявлял, что проход возможен только по специально отведенным маршрутам, предупреждал о минировании южной части пролива и о том, что суда, отклонившиеся от одобренного маршрута, «последствия будут нести сами».
Ограничение доступа уже приводило к изменению движения судов: 18 апреля 2026 года около 20 судов после радиосообщения КСИР о закрытии пролива развернулись к Оману. К 25 августа 2026 года Тегеран и Маскат обсуждали временный морской коридор и операцию по его разминированию, то есть безопасность прохода зависела не только от решения экипажа, но и от согласованного маршрута и состояния водного пути.