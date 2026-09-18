Иран заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для коммерческого судоходства это означает, что Иран рассматривает согласование прохода с иранской стороной как условие движения через пролив. 8 июля 2026 года иранские официальные лица объясняли атаки на суда именно отсутствием такого согласования, а 26 июля КСИР заявлял, что проход возможен только по специально отведенным маршрутам, предупреждал о минировании южной части пролива и о том, что суда, отклонившиеся от одобренного маршрута, «последствия будут нести сами».

Ограничение доступа уже приводило к изменению движения судов: 18 апреля 2026 года около 20 судов после радиосообщения КСИР о закрытии пролива развернулись к Оману. К 25 августа 2026 года Тегеран и Маскат обсуждали временный морской коридор и операцию по его разминированию, то есть безопасность прохода зависела не только от решения экипажа, но и от согласованного маршрута и состояния водного пути.