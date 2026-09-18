В Байкальске ввели комендантский час из-за нашествия медведей

Администрация города Байкальска в Иркутской области ввела комендантский час с 19:00, после которого людям запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах. Ограничения власти города объяснили мерами безопасности в связи с нашествием медведей.

Администрация также запретила ходить в лес, на отдаленные территории, а также собирать дикоросы. Выгул домашних животных предписано проводить только в светлое время суток. В обращении администрации подчеркивается, что медведь — это хищник, «который не боится человека», а лес сейчас — «зона смертельной опасности».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев анонсировал введение режима повышенной готовности на территории всего региона из-за нашествия медведей. За сентябрь в Приангарье от нападения медведей погибли три человека. 17 сентября власти региона постановили убить 353 медведя. Сейчас убиты 176 животных.

Влад Никифоров, Иркутск