«Сбер» предлагает бесплатную связь своим зарплатным клиентам

При переходе со своим номером к виртуальному оператору «СберМобайл» и переводе зарплаты в «Сбер» компания предлагает бесплатный тариф. Таким абонентам доступны 50 Гб интернета, 300 минут звонков, а также безлимитный трафик в отдельных мессенджерах и сервисах экосистемы компании, добавили в «Сбере».

«Предложение для зарплатных клиентов Сбера действует на постоянной основе. В соответствии с внутренними процедурами банка бесплатное обслуживание подключается на 12 месяцев и затем продлевается при сохранении зарплатного статуса клиента», — говорят в компании. При этом, в правилах акции на сайте банка говорится, что акция действует по 31 декабря 2027 года.

Операторы «большой четверки» не поддерживают такие акции, так как они способствуют лишь краткосрочному набору абонентской базы, «но в более долгом периоде разрушительны для рынка, так как запускают новый виток ценовых войн».

Подробнее — в материале «Денег тарифы не клюют».