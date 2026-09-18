Денег тарифы не клюют

При переходе со своим номером к виртуальному оператору «СберМобайл» и переводе зарплаты в «Сбер» компания предлагает бесплатный тариф. Операторы «большой четверки» не поддерживают такие акции, так как они способствуют лишь краткосрочному набору абонентской базы, «но в более долгом периоде разрушительны для рынка, так как запускают новый виток ценовых войн». Кроме того, собеседники “Ъ” на рынке предупреждают, хост-операторы могут просто закрыть доступ к сети виртуальным операторам-партнерам, если окажется, что убытки превышают их собственную выгоду от сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Сбер» запустил акцию, в рамках которой обещает бесплатную связь от своего виртуального оператора (MVNO) «СберМобайл» при переносе номера к оператору и переводе зарплаты в «Сбер», рассказали “Ъ” в компании. Таким абонентам доступен тариф 50 Гб интернета, 300 минут звонков, а также безлимитный трафик в отдельные мессенджеры и сервисы экосистемы компании, добавили в «Сбере».

«Предложение для зарплатных клиентов “Сбера” действует на постоянной основе. В соответствии с внутренними процедурами банка, бесплатное обслуживание подключается на 12 месяцев и затем продлевается при сохранении зарплатного статуса клиента»,— говорят в компании. При этом в правилах акции на сайте банка говорится, что акция действует по 31 декабря 2027 года.

В случае если абонент расходует основной пакет услуг, он может докупить дополнительные опции: 1 Гб мобильного интернета будет стоить 9 руб., 100 мин.— 119 руб., а 100 ежедневных СМС — 50 руб. в месяц, говорят в «Сбере». В условиях предложения также указано, что участниками акции не могут быть пользователи, которые отозвали свое согласие на получение рекламных рассылок от банка.

По данным TelecomDaily, абонентская база MVNO в России уже превышает 20 млн пользователей. Крупнейшие игроки на рынке — Yota (около 40% рынка; использует сеть «МегаФона»), «Т-Мобайл» (27%; сети Т2 и МТС), «Ростелеком» (15%; сеть Т2) и «СберМобайл» (6%). В «СберМобайле» уточнили, что у них сейчас 7,5 млн абонентов. В РФ действует 272,6 млн активных сим-карт, по данным Минцифры на 2025 год.

Согласно отчетности банка, количество розничных клиентов у «Сбера» в 2025 году выросло на 0,7%, до 110,7 млн человек. При этом, по данным компании Spektr, сократились темпы роста экосистемных подписчиков: в 2024 году их число увеличилось в 2,2 раза, а в 2025-м — всего на 2,2%, до 23 млн (см. “Ъ” от 24 апреля). Чистая прибыль компании за 2025 год выросла на 7,9%, до 1,7 трлн руб.

«В целом сжигать маржинальность мобильного бизнеса, продавая связь за ноль,— это выбор виртуального оператора, и, вероятно, такие плюсы, как увеличение LTV клиента и повышение доходности других бизнес-единиц, в бизнес-логике партнера оправдывают решение»,— считают в «Т2 Мобайле». В операторе не поддерживают дисконтирование связи, так как эта практика «способствует краткосрочному набору базы, но в более долгом периоде разрушительна для рынка, так как запускает новый виток ценовых войн». Телеком — это капиталоемкий бизнес, строительство сетей связи и запуск новых технологий требуют системных инвестиций, «поэтому продажа за ноль вредна как для отрасли, так и для MVNO-бизнеса в целом», уверены в «Т2 Мобайле». В «Вымпелкоме», МТС, «Т-Мобайле» отказались от комментариев, в «МегаФоне» и Yota не ответили по существу.

Такие акции «могут привести к фатальным последствиям для MVNO-бизнеса в целом», считает собеседник “Ъ” на телеком-рынке.

«Когда хост-операторы решат, что угроза, которую несут виртуальные операторы, перевешивает выгоды от этого бизнеса, то они просто закроют доступ к сети партнерам. Первым тревожным звоночком в их сторону стала недоступность технологии 5G для MVNO, утвержденная решением ГКРЧ»,— уверен он.

«Сбер» демонстрирует экосистемный подход, говорит управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. «Задача — не заработать на услуге связи, а на услугах группы “Сбер” в целом. Это угроза для основных операторов, которые не могут предложить бесплатно то, что является для них основным источником дохода»,— отмечает он. Экономика оператора внутри банковской экосистемы — минусовая, объясняет источник “Ъ” на рынке: «В плюсах пока только Т-Банк. “Сбер” будет поддерживать отрицательную экономику продукта, получая комплексные преференции». При этом для рынка такая акция «болезненная», говорит он, «классические операторы, которые сейчас в тяжелых долговых условиях, не могут противопоставить что-то конкурентное.

Алексей Жабин