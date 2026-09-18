Два аэропорта Польши приостановили работу из-за действий военной авиации
Польское агентство аэронавигационного обслуживания PANSA сообщило о приостановке работы аэропортов в Люблине и Жешуве из-за действий военной авиации. Об этом ведомство сообщило в X.
Агентство ссылается на заявление оперативного командования вооруженных сил Польши о том, что военная авиация начала операцию в польском воздушном пространстве.
«В соответствии с действующими процедурами оперативное командование через центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние боевой готовности»,— указано в сообщении.
Военное ведомство указывает, что это превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиты.
Приостановка полетов в Люблине и Жешуве была связана с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации, как следует из сообщения PANSA. Для гражданских рейсов это означает временное закрытие аэропортов на время операции в воздушном пространстве.
Ранее тем же утром оперативное командование ВС Польши сообщало о кратковременном повышении готовности отдельных подразделений и средств ПВО в связи с активностью российских беспилотников на Украине.