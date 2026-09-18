Два аэропорта Польши приостановили работу из-за действий военной авиации

Польское агентство аэронавигационного обслуживания PANSA сообщило о приостановке работы аэропортов в Люблине и Жешуве из-за действий военной авиации. Об этом ведомство сообщило в X.

Агентство ссылается на заявление оперативного командования вооруженных сил Польши о том, что военная авиация начала операцию в польском воздушном пространстве.

«В соответствии с действующими процедурами оперативное командование через центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние боевой готовности»,— указано в сообщении.

Военное ведомство указывает, что это превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиты.