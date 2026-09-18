Захарова объяснила мотивы властей Латвии при введении санкций против Овечкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале новые санкции Латвии против российских спортсменов. Речь идет о запрете на въезд в страну хоккеиста Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Госпожа Захарова связала введение ограничений с личностью министра иностранных дел Латвии Байбы Браже и предположила, что она таким образом пыталась привлечь к себе внимание спортсменов. По словам представителя российского МИДа, в этом есть «что-то фрейдистское».

Глава МИД Латвии накануне объявила об ограничениях в отношении Александра Овечкина и Умара Кремлева. Одновременно с запретом на въезд в страну обоих россиян внесли в список нежелательных лиц.