Захарова объяснила мотивы властей Латвии при введении санкций против Овечкина
Захарова: Латвия хочет обратить на себя внимание санкциями против спортсменов РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале новые санкции Латвии против российских спортсменов. Речь идет о запрете на въезд в страну хоккеиста Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева на неопределенный срок.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Госпожа Захарова связала введение ограничений с личностью министра иностранных дел Латвии Байбы Браже и предположила, что она таким образом пыталась привлечь к себе внимание спортсменов. По словам представителя российского МИДа, в этом есть «что-то фрейдистское».
Глава МИД Латвии накануне объявила об ограничениях в отношении Александра Овечкина и Умара Кремлева. Одновременно с запретом на въезд в страну обоих россиян внесли в список нежелательных лиц.