В бундесвере призвали немцев готовиться к обороне Германии
Бройер: немцы должны быть готовы к защите страны
Генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер призвал жителей Германии готовиться к обороне страны в условиях новых современных угроз. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Праге, передает Bild.
По словам господина Бройера, характер современных конфликтов изменился, и одной армии недостаточно для обеспечения безопасности. Необходимо объединение военных, гражданского общества и промышленности. «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант. Провал означал бы, что наши общества в том виде, в котором мы их знаем, окажутся под смертельной угрозой»,— подчеркнул генерал.
Глава бундесвера обратил внимание на опыт Украины в подготовке оборонной стратегии, а также на необходимость гибко адаптироваться к быстрому развитию технологий. «Технологии не должны определять, что мы делаем. Мы должны определять, что мы делаем с помощью технологий»,— пояснил Карстен Бройер.
Страны НАТО готовятся к возможному военному столкновению с Россией, которое, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса, может произойти к 2029 году. Ранее Bloomberg писал, что власти ФРГ разрабатывают соответствующие меры в системе здравоохранения на случай поступления большого числа раненых в больницы. При этом российские власти не раз заверяли, что никаких планов по нападению на альянс у Москвы нет.
Практически подготовка к обороне означает подключение гражданской инфраструктуры к военной системе. В сентябре 2026 года сообщалось, что в Германии больницы готовят к приему большого числа пациентов на случай военного конфликта: пяти военных госпиталей может быстро не хватить, а ключевыми ограничениями остаются дефицит коек, логистика поставок лекарств и слабая координация между военной и гражданской медициной.
Военное управление также перестраивается. В апреле 2024 года сообщалось о создании единого оперативного командования для четырех новых компонентов вооруженных сил; по словам Бориса Писториуса, реформа позволит бундесверу принимать «быстрые решения», напрямую свяжет немецких министров и союзников по НАТО с военным командованием, а кибервойну поставит на один уровень с наземными, воздушными и морскими операциями.
Подготовка затрагивает и людей, и оснащение. В начале декабря 2025 года в Германии приняли закон «О модернизации военной службы», предусматривающий обязательное анкетирование населения и выборочный медосмотр. Кроме того, бундесвер хотел закупить до 12 тыс. вооруженных беспилотников на €1 млрд, причем поставки должны были начаться уже в 2026 году.