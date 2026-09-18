В бундесвере призвали немцев готовиться к обороне Германии

Генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер призвал жителей Германии готовиться к обороне страны в условиях новых современных угроз. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Праге, передает Bild.

По словам господина Бройера, характер современных конфликтов изменился, и одной армии недостаточно для обеспечения безопасности. Необходимо объединение военных, гражданского общества и промышленности. «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал не вариант. Провал означал бы, что наши общества в том виде, в котором мы их знаем, окажутся под смертельной угрозой»,— подчеркнул генерал.

Глава бундесвера обратил внимание на опыт Украины в подготовке оборонной стратегии, а также на необходимость гибко адаптироваться к быстрому развитию технологий. «Технологии не должны определять, что мы делаем. Мы должны определять, что мы делаем с помощью технологий»,— пояснил Карстен Бройер.

Страны НАТО готовятся к возможному военному столкновению с Россией, которое, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса, может произойти к 2029 году. Ранее Bloomberg писал, что власти ФРГ разрабатывают соответствующие меры в системе здравоохранения на случай поступления большого числа раненых в больницы. При этом российские власти не раз заверяли, что никаких планов по нападению на альянс у Москвы нет.