20 сентября исполняется 58 лет заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы счастливо сочетаете в себе творческие таланты, организационные способности и качества государственного деятеля. И всей душой болеете за отечественную науку и образование. Для меня очень ценно Ваше личное уважительное и практически семейное отношение к атомной отрасли. Мы в госкорпорации «Росатом» признательны Вам за поддержку, оказываемую научным проектам «Росатома», особенно развитию квантовых вычислений и Национальному центру физики и математики. Благодаря нашим общим усилиям НЦФМ уже стал местом, где достигаются научные результаты мирового уровня. Для нас большая честь работать в Вашей команде, содействовать и помогать Вашим проектам. Желаю Вам здоровья, сил и энергии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»