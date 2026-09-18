При атаке БПЛА в Краснодарском крае повреждены жилые дома и школьный спортзал

Обломки сбитых беспилотников повредили несколько жилых домов и школьный спортзал в Краснодарском крае. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

При инцидентах никто не пострадал, указано в ведомстве. Там уточнили, что оказалось повреждено по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и городе Армавире. Спортзал получил повреждения в городе Гулькевичи.

Кроме того, в селе Новоукраинское фрагменты дрона упали на хозяйственную постройку. На местах ЧП работают специальные и оперативные службы.

Минобороны России отчитывалось, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 629 беспилотников ВСУ над 15 регионами, включая Краснодарский край.