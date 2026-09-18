При атаке БПЛА в Краснодарском крае повреждены жилые дома и школьный спортзал
Обломки сбитых беспилотников повредили несколько жилых домов и школьный спортзал в Краснодарском крае. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.
При инцидентах никто не пострадал, указано в ведомстве. Там уточнили, что оказалось повреждено по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и городе Армавире. Спортзал получил повреждения в городе Гулькевичи.
Кроме того, в селе Новоукраинское фрагменты дрона упали на хозяйственную постройку. На местах ЧП работают специальные и оперативные службы.
Минобороны России отчитывалось, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 629 беспилотников ВСУ над 15 регионами, включая Краснодарский край.
Работа ПВО не исключает ущерба на земле: после поражения беспилотника его фрагменты могут упасть на здания или инфраструктуру. В январе 2026 года в Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской, а в феврале 2025 года при падении обломков в Славянском районе в пяти жилых домах были повреждены кровли и разбиты окна.
Опасность может быть связана не только с самим падением. В январе 2026 года в поселке Афипском обломки беспилотника, включая боевую часть, упали рядом с многоквартирным домом на 177 квартир; жителей эвакуировали, территорию оцепили, а на месте работали спецслужбы. Поэтому даже без непосредственного попадания в дом или социальный объект последствия перехвата могут потребовать эвакуации, разминирования и временного ограничения доступа.