За ночь над Россией сбили 629 беспилотников

Силы ПВО в период с 20:00 мск 17 сентября до 8:00 мск 18 сентября уничтожили 629 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Московской областями. Также — над Краснодарским краем, Республиками Адыгея и Крым, акваториями Азовского и Черного морей.

Одна из массированных атак БПЛА пришлась по территории Ростовской области. За ночь над регионом уничтожили более 50 дронов. В Азове повреждены пять частных домов, в двух местах оборвало электропровода. В Батайске повреждено остекление в частном доме. Обошлось без пострадавших.