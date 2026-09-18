За ночь над Россией сбили 629 беспилотников
Силы ПВО в период с 20:00 мск 17 сентября до 8:00 мск 18 сентября уничтожили 629 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Московской областями. Также — над Краснодарским краем, Республиками Адыгея и Крым, акваториями Азовского и Черного морей.
Одна из массированных атак БПЛА пришлась по территории Ростовской области. За ночь над регионом уничтожили более 50 дронов. В Азове повреждены пять частных домов, в двух местах оборвало электропровода. В Батайске повреждено остекление в частном доме. Обошлось без пострадавших.
Заявленный объем атаки относится к крупнейшим ночным налетам последних месяцев, но не является рекордным. В августе 2026 года российское Минобороны сообщало об уничтожении 822 и 726 беспилотников за ночь, а 30 августа — 494, поэтому нынешний показатель следует оценивать как очень высокий, но не беспрецедентный.
Масштаб заметно превышает показатели ряда предыдущих атак: 12 июля 2026 года сообщалось о 349 сбитых беспилотниках, а 7 мая 2025 года — о 524, причем тогда налет называли крупнейшим со стороны Украины. Это указывает прежде всего на изменение масштаба отдельных ударов по сравнению с 2025 годом, но само по себе не позволяет делать вывод о постоянном росте интенсивности атак.