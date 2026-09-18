В Мексике изъяли 59 млн литров нелегального топлива

Правоохранительные органы во время операции в мексиканском штате Гуанахуато изъяли около 59 млн л горючего, сообщило правительство штата. По его данным, углеводородное топливо имеет «характеристики дизеля, регулярного и премиального бензина».

Операцию провели в населенном пункте Ла-Фрагуа. Там были найдены десять цистерн с топливом, контейнеры для его перевозки, три грузовика и документы. Местные власти расследуют нарушения, допущенные при хранении и распределении топлива.

В операции задействовали сотрудников прокуратуры, криминалистов и представителей властей штата. Конфискованные топливо, машины, емкости и документы передали в прокуратуру. Ведомство должно выяснить объем и состав продукта, а также его происхождение.

В 2025 году США и Мексика согласовали меры против незаконного ввоза оружия через границу и хищений топлива. В том же году в Мексике были задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну. В апреле 2026-го в Аргентине был задержан его брат, контр-адмирал ВМС Мексики Фернандо Фариас Лагуна, также разыскиваемый мексиканскими властями по делу о незаконном обороте топлива.