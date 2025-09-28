США и Мексика согласовали меры против незаконного ввоза оружия через границу

Власти США и Мексики договорились запустить совместную программу по пресечению незаконного потока оружия через границу. Об этом сообщила пресс-служба мексиканского МИД.

Программа включает в себя усиление контроля на границах, внедрение различных технологий для отслеживания огнестрельного оружия, а также налаживание более эффективного обмена информацией. Страны создадут рабочую группу, чтобы перекрыть финансирование международным преступным группировкам. Для этого они усилят совместную борьбу с незаконными денежными переводами, хищениями топлива и начнут активнее конфисковывать преступные активы.

В МИД отметили, что правительство США также отчиталось о прогрессе в борьбе с нелегальным потоком оружия в Мексику. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента силовики начали более 125 расследований по фактам незаконного оборота оружия, были установлены личности предполагаемых членов преступных сетей.

Недавно власти Канады и Мексики заявили о желании улучшить отношения с США. Они хотят сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами «более справедливым и эффективным». До этого Дональд Трамп отложил повышение пошлин на мексиканские товары, хотя намеревался ввести их еще с 1 августа.