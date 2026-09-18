В Ростовской области после атаки БПЛА повреждены пять домов и газовые трубы

Над Ростовской областью ночью сбили более 50 БПЛА. В Азове повреждены пять частных домов, в двух местах произошел обрыв электропроводов. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, подача газа приостановлена, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Неклиновском районе повреждены кровля и остекление в восьми многоквартирных домах. Во всех случаях обошлось без пострадавших. На территории всей области сохраняется беспилотная опасность, уточнил господин Слюсарь.

Ростовская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 17 сентября Ростов-на-Дону оказался частично обесточен после атаки БПЛА.