Банк Японии поднял ключевую ставку до максимума с 1995 года

Банк Японии поднял процентную ставку на 0,25 процентного пункта, установив целевую ставку на уровне около 1,25%. Показатель стал максимумом за 31 год. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Решение принято большинством голосов — семь членов управляющего совета ЦБ Японии проголосовали «за», еще два — «против». Против повышения ставки выступили двое членов совета, назначенных премьер-министром Санаэ Такаити.

Как отмечает FT, шаг был вызван стремлением справиться с растущей инфляцией и ослаблением национальной валюты. Тем не менее сразу после объявления иена продолжала падать, преодолев отметку в 157 иен за доллар. Эксперты, опрошенные FT, допускают еще одно повышение процентной ставки до конца года.

Накануне Федеральная резервная система США впервые с 2023 года повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. На прошлой неделе аналогичное решение принял Европейский центральный банк.