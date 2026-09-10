ЕЦБ снова повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк второй раз подряд повысил три процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по депозитам увеличена до 2,5%, по основным операциям рефинансирования — до 2,65%, по маржинальным кредитам — до 2,9%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция останется значительно выше целевого уровня (в 2%.—“Ъ”) в течение длительного периода»,— указано в пресс-релизе.

Решение об увеличении ставок вступит в силу с 16 сентября. По оценкам ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит 3% по итогам года. В следующем году она замедлится до 2,5%, в 2028-м — до 2,1%. ВВП в еврозоне вырастет на 0,9% в 2026 году, ожидает регулятор. В следующем году рост составит 1,4%, в 2028-м — 1,5%.

На предыдущем заседании в июне ЕЦБ поднял ставки впервые с сентября 2023 года. Решение также объяснили конфликтом на Ближнем Востоке и ускорением инфляции.

О денежно-кредитной политике регулятора — в материале «Ъ» «ЕЦБ взял паузу».