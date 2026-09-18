Как в Луганске готовятся к своим первым выборам в Госдуму
На выборах-2026 за депутатов Госдумы впервые проголосуют жители регионов, присоединенных к России в 2022 году: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. К прошедшим два года назад выборам президента РФ жители новых территорий отнеслись как к событию исторической важности. Сейчас, как выяснил прибывший в Луганск корреспондент “Ъ”, предвыборная кампания проходит в условиях постоянной борьбы с вражескими беспилотниками.
Железнодорожная станция «Каменская» в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) — ближайшая к автомобильному пункту пропуска в ЛНР в поселке Изварино. У самого вокзала тебя встречают агитационные билборды двух парламентских партий, а в паре минут езды на проезжающих солидно взирает кандидат-одномандатник от третьей. Пересекая границу между регионами, ты словно попадаешь в другое измерение, где о страстях предвыборной гонки не напоминает практически ничего, кроме редких растяжек с датами голосования на зданиях школ и сельских администраций.
Наружной агитации в Луганске меньше, чем в городах Ростовской области. А некоторые жители признаются, что детально разобраться в политической ситуации им мешают более насущные проблемы. Самые животрепещущие среди них, по общему мнению, это беспилотная опасность, а также стабильная подача воды и электричества.
Подробнее — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».
Ключевая особенность голосования в новых регионах — возможность менять процедуру из соображений безопасности. В 2023 году для таких случаев предусматривались перенос бюллетеней и документов в территориальную избирательную комиссию или другое безопасное место, сокращение продолжительности голосования по решению регионального избиркома, а также непубликация сведений об участках и членах комиссий — с обещанием ЦИКа доводить информацию до избирателей альтернативными способами.
На территории новых субъектов с 31 августа шло досрочное голосование в отдаленных населенных пунктах, где нет специального помещения, а также вдоль линии боевого соприкосновения; оно продлилось до 7 сентября. При этом в этих регионах действует военное положение, и, согласно недавним поправкам к законодательству, при угрозе безопасности выборы могут быть приостановлены на любом этапе.
Представительство четырех регионов в федеральном парламенте организовано через суммарно семь одномандатных мандатов. Поэтому речь идет не только о проведении голосования на местах, но и о включении этих территорий в общую конструкцию выборов с отдельными одномандатными округами.