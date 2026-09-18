Как в Луганске готовятся к своим первым выборам в Госдуму

На выборах-2026 за депутатов Госдумы впервые проголосуют жители регионов, присоединенных к России в 2022 году: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. К прошедшим два года назад выборам президента РФ жители новых территорий отнеслись как к событию исторической важности. Сейчас, как выяснил прибывший в Луганск корреспондент “Ъ”, предвыборная кампания проходит в условиях постоянной борьбы с вражескими беспилотниками.

Железнодорожная станция «Каменская» в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) — ближайшая к автомобильному пункту пропуска в ЛНР в поселке Изварино. У самого вокзала тебя встречают агитационные билборды двух парламентских партий, а в паре минут езды на проезжающих солидно взирает кандидат-одномандатник от третьей. Пересекая границу между регионами, ты словно попадаешь в другое измерение, где о страстях предвыборной гонки не напоминает практически ничего, кроме редких растяжек с датами голосования на зданиях школ и сельских администраций.

Наружной агитации в Луганске меньше, чем в городах Ростовской области. А некоторые жители признаются, что детально разобраться в политической ситуации им мешают более насущные проблемы. Самые животрепещущие среди них, по общему мнению, это беспилотная опасность, а также стабильная подача воды и электричества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».