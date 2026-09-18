Фудтраки, передвижные АЗС и лавки разрешат размещать в придорожных зонах отдыха

Правительство РФ на заседании 17 сентября одобрило для внесения в Госдуму проект поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» (“Ъ” ознакомился с текстом). Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха для размещения и эксплуатации «мобильных объектов дорожного сервиса». Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, в частности госкомпании «Автодор».

Сейчас стационарные придорожные кафе, заправки или рестораны разрешены для размещения только на площадках с АЗС или в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ, включает помимо заправки кафе, отель, аптеку и другие объекты). При этом понятия мобильного «объекта дорожного сервиса» в законе не существует, размещение их на площадках отдыха не предусмотрено.

Такие площадки между тем активно создаются вдоль новых и существующих дорог. Обычно они представляют собой заасфальтированную территорию с разметкой для стоянки грузовиков и легковых автомобилей. Иногда там можно встретить лавочку, стол или мусорный контейнер. Такие площадки, как правило, встречаются чаще, чем полноценные АЗС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трассы насыщают едой и бензином».