Фудтраки, передвижные АЗС и лавки разрешат размещать в придорожных зонах отдыха
Правительство РФ на заседании 17 сентября одобрило для внесения в Госдуму проект поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» (“Ъ” ознакомился с текстом). Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха для размещения и эксплуатации «мобильных объектов дорожного сервиса». Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, в частности госкомпании «Автодор».
Сейчас стационарные придорожные кафе, заправки или рестораны разрешены для размещения только на площадках с АЗС или в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ, включает помимо заправки кафе, отель, аптеку и другие объекты). При этом понятия мобильного «объекта дорожного сервиса» в законе не существует, размещение их на площадках отдыха не предусмотрено.
Такие площадки между тем активно создаются вдоль новых и существующих дорог. Обычно они представляют собой заасфальтированную территорию с разметкой для стоянки грузовиков и легковых автомобилей. Иногда там можно встретить лавочку, стол или мусорный контейнер. Такие площадки, как правило, встречаются чаще, чем полноценные АЗС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Трассы насыщают едой и бензином».
Практический смысл поправки — отделить оказание услуг от капитального строительства объектов дорожного сервиса и примыканий к автодороге. Это позволит малому и среднему бизнесу работать на площадках отдыха без капитальных затрат на строительство таких объектов и подъездов, обеспечивая водителям минимальный набор услуг там, где стационарная инфраструктура пока не создана.
Такой формат актуален и потому, что многофункциональные зоны дорожного сервиса сегодня строятся с большим трудом: инвесторам приходится самостоятельно решать вопросы подключения к электричеству и газу, а также подъездов к дорожной сети.
При этом разрешительный порядок сохраняет контроль владельца дороги, а на скоростных автодорогах и магистралях объекты дорожного сервиса по-прежнему смогут размещаться только в составе многофункциональных зон. По замыслу регулятора, это минимизирует количество примыканий к таким дорогам и снижает вероятность падения скоростного режима и ДТП.