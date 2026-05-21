Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Плющенко

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Александр Плющенко

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Отмечается, что 13-летний спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU). Также, по данным источника, ФФККР позволила перейти под азербайджанский флаг 18-летней фигуристке Веронике Жилиной — серебряному призеру первенства России среди юниоров.

Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии которого он тренируется. В социальных сетях 13-летний фигурист известен как Гном Гномыч. Плющенко-младший выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских соревнованиях.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин»,— приводит «РИА Новости» слова Евгения Плющенко.

Таисия Орлова