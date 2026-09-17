Москва за ними

Перед осенним перерывом верхушка турнирной таблицы чемпионата России стала плотнее. Компактнее ее сделал один из аутсайдеров первенства «Оренбург», который в четверг, 17 сентября, играя очень нагло, добился дома ничьей — 0:0 — в матче девятого тура против лидера «Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Краснодара» (на переднем плане — Джон Кордоба) очень неуютно чувствовали себя с цепкими оренбуржцами

Фото: РПЛ Футболисты «Краснодара» (на переднем плане — Джон Кордоба) очень неуютно чувствовали себя с цепкими оренбуржцами

Фото: РПЛ

Последний для «Краснодара» матч чемпионата России перед долгой паузой, связанной с открытием первого в новом сезоне окна под выступления сборных, продолжил на самом деле занятную серию. Старт в первенстве у краснодарцев был лихим — шесть побед подряд. Но закончилось лето, наступил сентябрь — и пошли потери: за шестью победами — три ничьи. И на «неровность» календаря их ведь никак не спишешь.

Упускал очки «Краснодар» в столкновениях с соперниками, которые вроде бы обитают совсем в иной нише. Сначала его потрепали «Крылья Советов» и «Акрон», располагающийся в подвале турнирной таблицы. Теперь настала очередь «Оренбурга», в чемпионате не побеждавшего с первого тура, когда он одолел «Ростов».

Причем не скажешь, что свой балл оренбуржцы зацепили на упрямстве или фарте. О фарте вообще речь не шла. Жутко повезло хозяевам разве что в том эпизоде из первого тайма, когда Жуан Батчи ловко проскочил мимо напрасно старавшегося остановить его рывок голкипера Богдана Овсянникова, чтобы, находясь под углом к воротам, отправить мяч все-таки не в створ, а в стойку.

А так «Оренбург» выглядел ничем не хуже лидера. В борьбе за мяч вообще превосходил его, хотя это мало кому из оппонентов «Краснодара» удается.



Но оренбуржцы вполне успешно справлялись даже с Джоном Кордобой.

И краснодарский голкипер Станислав Агкацев вступал в игру в эпизодах, требующих исключительного мастерства, чаще Овсянникова. Особенно хорош был его полет после штрафного в исполнении Дамиана Пуэблы: тот закрутил мяч в верхний угол, но Агкацев его достал.

А после перерыва «Оренбург» и вовсе обнаглел. Его футболисты, вместо того чтобы изо всех сил держаться за хрупкое равенство, пусть иногда и слегка неуклюже, ломились вперед, били через себя, не давали Агкацеву, уже взявшему мяч в руки, ввести его в игру, стремясь обокрасть вратаря. Это точно было как-то не по-аутсайдерски.

Возник однажды у «Оренбурга» и такой шикарный момент, что запросто мог «Краснодар» угробить. Ренат Голыбин, только что вышедший на замену, дождался фланговой передачи низом и, видя, что до ворот дюжина метров, а защитники все проспали, решил пальнуть в касание. Повезло уже «Краснодару»: Голыбин промахнулся.

Впрочем, и ничья вряд ли показалась краснодарцам неплохим исходом, учитывая, что ближайшие преследователи спотыкаться отказывались.

Еще в среду «Спартак», мучаясь, кое-как дожал «Факел». А на следующий день московское «Динамо», не испугавшись жесткости, на которую поставил в домашней встрече с ним «Ростов», в первом тайме наказало закопавшихся на чужой половине гостей молниеносным выпадом. Ростовская оборона оконфузилась: ставивший в комбинации точку Тюкавин оказался один-одинешенек перед вратарем Артемом Петровым.

Добавил поклонникам «Динамо» приятных эмоций уже под занавес второго тайма Виктор Окишор. Редко доводится видеть настолько аккуратный и настолько меткий удар, какой нанес с угла штрафной 19-летний юнец, осваивающийся в динамовской основе. Добил «Ростов» пенальти в исполнении Тюкавина. Победив — 3:0, «Динамо», как и «Спартак», сократило отставание от «Краснодара» до жалких двух баллов.

Компанию соседям по столице мог составить также отстававший от «Краснодара» перед девятым туром на четыре очка ЦСКА. Его выездной матч с махачкалинским «Динамо» завершился поздно вечером. А совсем недалеко от московских клубов, в балле за ними,— «Зенит». И именно с ним, чемпионом, «Краснодару» играть в первом после перерыва, десятом туре.

Алексей Доспехов