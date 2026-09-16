«Спартак» не споткнулся на последнем

Девятый тур чемпионата России начался в среду, 16 сентября, с матча, в котором «Спартак», располагавшийся перед ним в турнирной таблице вместе с московским «Динамо» и ЦСКА сразу за лидером — «Краснодаром», с огромным трудом, благодаря голу Манфреда Угальде на последних минутах обыграл дома — 1:0 — аутсайдера первенства «Факел».

Все в этот будний вечер складывалось для «Спартака» на первый взгляд неплохо. Игра похожа именно на игру с участием команд, у одной из которых замах, кажется, на что-то грандиозное, а у другой до сих пор нет в сезоне побед и забитых мячей с гулькин нос. «Факел» вообще не рвется вперед, но и обороняется ведь с виду не так чтобы исключительно компактно. Вот, например, на правом фланге спартаковской атаки Роман Зобнин с Маркиньюсом протоптали, проникая в воронежские тылы, не тропинку даже, а целый проспект. И Жедсон, которого тренер «Спартака» Хуан Карседо, похоже, не привязал к конкретной позиции, вольницей пользуется сполна — возникает то тут, то там.

«Факел» же не делает ничего, чтобы хоть как-то подпортить соперникам жизнь. Лучше всего ведь портить ее собственными, пусть редкими, укусами, заставляющими оглядываться назад, сдерживать порывы. А укусов нет. Форвард Александр Кокшаров дисциплинированно гоняется за иногда вылетающим в его сторону мячом. Но как его добыть в одиночку? Угловой, заработанный «Факелом» на последней минуте первого тайма, смотрелся на этом фоне каким-то недоразумением.

Впрочем, кое-что глаз резало. «Спартак» вроде и хорош, но моментов-то у него, строго говоря, ровно столько же, сколько у «Факела».

Нет, один все-таки был — когда в начале матча пришедший на стандарт Александер Джику, притаившись за защитником, как партизан за сосной, внезапно выскочил из засады и пробил в упор, заставив Даниила Фролкина вылавливать мяч «на ленточке». Но после этого-то настоящей остроты — ноль. Причем не видно, чтобы нудная разрушительная работа доставляла «Факелу» катастрофические неудобства. Пашет с удовольствием.

Продолжал пахать и после перерыва. Хотя чем дальше, тем более стойким становилось ощущение, что силенок у «Факела» маловато, чтобы держаться вечно. «Спартак» же все ближе и ближе к тому, чего так хочет. Мирлинд Даку, допустим, не забил чудом: отправлял, ловко развернувшись, мяч в угол с линии вратарской. И Фролкина в углу не было. Зато там возникла пятка воронежского защитника Антона Ковалева.

Затем Даку классно перекидывал голкипера. Почти попал — не хватило самой малости. А убежавший и разобравшийся с Фролкиным уже после того, как вместо Даку терзать аутсайдера вышел долго восстанавливавшийся после травмы Эсекьель Барко, Пабло Солари даже успел отпраздновать успех перед тем, как понял, что убегал из крохотного офсайда.

Вскоре «Факел» очутился в совсем уж скверном положении.

Матвей Бардачев нарвался на вторую желтую карточку, а это означало, что «Факелу» нужно полчаса мучиться в меньшинстве. И казалось, что он невероятным образом выстоит. Шло уже компенсированное время, терпеть оставалось несколько минут. Но не дотерпел. Угробил «Факел» навес Солари и рывок на него Манфреда Угальде.

Победа позволила «Спартаку» вплотную приблизиться к опережавшему его перед девятым туром на четыре очка «Краснодару». Но у краснодарцев матч в его рамках впереди: в среду они встречаются с «Оренбургом».

Алексей Доспехов