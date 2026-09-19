Как люди оказались в городах

Главное преимущество города — большое количество людей. Это же — его основной недостаток, с которым горожане обычно мирятся ради открывающихся возможностей.

Считается, что постоянные поселения начали возникать в период неолитической аграрной революции 12–10 тыс. лет до н. э. Возраст поселения Чатал-Хююк близ современной турецкой Коньи составляет более 9,5 тыс. лет — это один из самых древних городов, известных археологам. На неогороженной территории площадью примерно 19 га в домах из необожженного кирпича жили около 12 тыс. человек — по меркам неолита вполне себе мегаполис.

В городе могло постоянно жить большое число людей, которые совместно отвечали за свою безопасность, в том числе продовольственную. Создание запасов еды предполагало обязательный общий труд, что выглядело как минус в глазах охотников, собирателей и пастухов, в гораздо большей степени располагавших своим временем. Хотя уже в самых первых городах решались задачи водоснабжения, водоотведения, канализации и общей гигиены, их жители сталкивались с эпидемиями, постоянно работали и не могли принимать решения независимо от соседей. Но создание запасов означало появление уверенности в будущем. Это позволило четче распределять роли в обществе — кто будет воспитывать детей, кто охранять, учитывать и распределять запасы, кто будет строить дома и производить для них утварь. Несмотря на минусы, модель прижилась, и постоянные поселения начали расти — по числу, по населению и по площади. За 3 тыс. лет до н. э. появились города, население которых достигало 40 тыс. человек.

Еще одним преимуществом города стала возможность создавать и поддерживать договоренности — и не только между собой, но и с представителями других поселений.

Городской порядок позволил начать систематическую организованную торговлю. Удачно расположенные города стали драйверами экономического роста. Сами они росли и усложнялись. Чем больше становился город, тем заметнее было разделение труда. Всем жителям уже не нужно было думать о пропитании, но приходилось создавать инновационное решения, будь то способы возведения оборонительных стен, условия обмена товаров с соседними поселениями или варианты внутренней планировки для избежания антисанитарии. Развивались разнообразные виды деятельности, копились и передавались знания: рос как материальный, так и человеческий капитал, работала экономика масштаба. Внутри города сосредотачивались самые эффективные производительные силы, а менее выгодные занятия оттеснялись на периферию.

Хотя существуют города, непрерывно обитаемые с глубочайшей древности, как, например, Иерихон в Палестине, Джебейль в Ливане или Аргос в Греции, многие из них переживали периоды кризиса и даже коллапса. Наиболее известны такие неудачные для городов эпохи, как финал позднего бронзового века в Передней Азии и Восточном Средиземноморье (начало XII века до н. э.), когда из-за совокупности природных и социальных факторов рухнули высокоразвитые городские культуры целого региона, и падение Западной Римской империи (V век): значительная часть римских городов на территории нынешних Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции и Испании пришла в упадок, опустела и перестала существовать. Тем не менее город оставался невероятно устойчивой структурой. Наиболее удачно расположенные выживали даже среди всеобщего разрушения. Во-вторых, сама идея города неизбежно воспроизводилась. Наступившие после катастрофы бронзового века темные века закончились расцветом целого созвездия греческих полисов, достигших пика развития к IV веку до н. э. и ставших опорой высокоразвитой политической системы. Средневековье тоже вдохнуло жизнь в старые и породило новые города — самоуправляемые центры торговли, ремесла, финансов и просвещения. К своему расцвету пришли Венеция, Брюгге, Тулуза, Бремен, Новгород. Рим, Константинополь, Багдад и Каир играли в Средние века роль мегаполисов. Города такого масштаба оказались способны выживать даже в условиях объективной катастрофы, как Константинополь после взятия крестоносцами в 1204 году и османами в 1453-м или Багдад после разорения монголами в 1258-м.

Европейский город с его независимой общиной в итоге стал колыбелью и для Ренессанса, и для Реформации, и для Просвещения с революцией, положившей конец феодальному порядку. Именно в городах разместились первые промышленные предприятия, из городов отправлялись переселенцы в заморские колонии, чтобы там снова строить города. С изменением доктрины и технологии войны многие города превратились в мишень вместе со своими жителями, но даже в полностью разбомбленные в ходе Второй мировой войны европейские центры очень скоро вернулась не только жизнь, но и процветание.

Полина Ячменникова