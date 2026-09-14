У берегов Польши в Балтийском море нашли упавший беспилотник
Военнослужащие польских вооруженных сил обнаружили в Балтийском море упавший беспилотник. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в X.
Господин Косиняк-Камыш утверждает, что это был «беспилотник российского производства». Дрон заметили в воде неподалеку от пляжа в Русиново, его доставили на берег. Территорию оцепили, на месте происшествия работают экстренные службы. Польское издание Onet отмечает, что неподалеку находится центральный полигон ВВС Польши.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации событий на Украине и допустил, что в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться в том числе для соседних стран. Такое заявление политик сделал после инцидента с БПЛА и пассажирскими поездами на украинско-польской границе.
Беспилотник российского производства сам по себе не обязательно несет боевую нагрузку. Аппарат «Гербера», первые упоминания о применении которого появились в 2024 году, в базовом варианте не имеет боевой части и используется российской армией главным образом как «ложная цель», имитирующая ударные беспилотники «Герань».
Если найденный у польского побережья аппарат относится к этому типу, его назначение могло быть имитационным, а не ударным. При этом летно-технические характеристики «Герберы» не раскрываются, поэтому оценка возможностей конкретного аппарата зависит от установления его типа и комплектации.