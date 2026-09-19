«Город — единственная работающая машина по производству человеческого капитала»
Вадим Ковригин
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, к. п. н.
Фото: из личного архива
Каждые 50 лет предвещают конец концепции города. В XIX веке считали, что железная дорога растащит скученность по пригородам. В XX — что телефон и автомобиль сделают центр ненужным, а работа станет не привязанной к месту. В XXI эту роль отдали интернету и удаленной работе. Большой толчок в дискуссии о будущем города дала пандемия — мир понял, что удаленная работа может быть массовой. Но город всякий раз не умирал, а менял основание: сначала он собирался вокруг рынка, затем вокруг завода, потом — вокруг офиса. Сейчас же в большей степени — вокруг комфорта. Ошибка прогноза всегда одна и та же: текущее основание принимают за сам город.
Пандемия дала редкую в общественных науках вещь: естественный эксперимент. Гипотезу «если работать можно откуда угодно, люди разъедутся» проверили сразу на всем населении планеты. И люди действительно разъехались — на несколько месяцев. Потом вернулись. Москва не разгрузилась, Лондон и Сеул — тоже. Значит, дело было не в рабочих местах — иначе отток стал бы необратимым ровно в тот момент, когда рабочее место перестало иметь адрес.
Город — единственная работающая машина по производству человеческого капитала, которую человечество пока изобрело. Школа, университет, кружок, музей, разговор во дворе, случайный знакомый чужих родителей — все это вместе показывает подростку больше сценариев жизни, чем ему может показать семья. В селе эти факторы сильно ограничены. Ребенок, выросший в среде, где университет — норма, а не подвиг, поступает в университет. Это и есть та услуга, за которую люди платят дорогой арендой. Да, онлайн-курсы могут сформировать компетенции, небольшая сельская школа — воспитать патриота и труженика. Но университет — это особая среда. А он бывает только в городе.
Информация давно не дефицит. Курс любого сильного университета лежит в открытом доступе, учебник скачивается за минуту, репетитор работает по видеосвязи из другого часового пояса. Опыт пандемийного дистанта показал: проваливается не передача информации, а передача нормы — привычки садиться за стол, выдерживать чужой взгляд, конкурировать. Норма передается подражанием, а подражание требует физического присутствия рядом с тем, кому подражаешь. Пока это так, город никуда не денется.
Отсюда первый вызов, и он не транспортный и не экологический. Неравенство между городами перестало быть информационным и стало средовым. Малый город сегодня проигрывает большому не потому, что там хуже учат — там может быть отличная школа с сильным учителем,— а потому, что ребенку там некому подражать: слишком мало людей, чьи траектории он может увидеть вблизи. Это правится не оптоволокном. Это правится только концентрацией людей, то есть городом.
Второй вызов — демографический, и он переворачивает логику городской конкуренции. В ближайшие десятилетия города будут бороться не за инвестора и не за налоговую базу, а за 25-летних с детьми. Причем выбор эти 25-летние делают не по рабочим местам и даже не по цене жилья, а по школе, до которой можно дойти, и по университету, в который через 15 лет можно будет поступить их детям. Города, которые не удержат школу и университет, могут опустеть раньше тех, которые не удержат производство.
Сменится ли тренд на доминирование мегаполисов? В горизонте до середины века — нет. Но сменится его механика. Предел роста агломерации задает не инфраструктура, а экономика домохозяйства: город удерживает человека ровно до тех пор, пока премия за столичность больше, чем стоимость жизни в нем. Когда квадратный метр съедает эту премию, начинается отток — но не в село, а в города-спутники или в столицы субъектов. Реалистичный контур 2050–2100 годов — не глобальный мегаполис и не рассыпанные по лесам умные деревни, а сеть городов на 300–700 тыс. человек, связанных быстрым транспортом и общим образовательным контуром: один сильный университет на пять городов, до которого час езды.
Город как концепт переживет и нас, и наши прогнозы. Исчезнет не он, а представление о городе, как о месте, где только работают. Город будущего — это место, где взрослеют. Все остальное в нем — инфраструктура вокруг этой единственной функции.