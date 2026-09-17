В ОАЭ нашли тело погибшего в аварии с судном российского моряка

В ОАЭ обнаружили тело российского моряка, который считался пропавшим без вести после ЧП с судном Hercules Star у берегов Дубая. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России в Дубае.

Тело репатриируют в Россию. Генконсульство находится в контакте с властями ОАЭ, судоходной компанией и родственниками погибшего моряка.

Генконсульство сообщило об аварии 15 сентября. Причины ЧП не уточнялись. Из-за повреждений нельзя было попасть во внутренние помещения судна, что затрудняло поисковую операцию.

Как писал Reuters, Hercules Star перевозил нефть под флагом Гибралтара. По судну мог ударить беспилотник, утверждали источники агентства. Зафрахтовавшая судно компания Peninsula заявляла об одном погибшем.