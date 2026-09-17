В ОАЭ нашли тело погибшего в аварии с судном российского моряка
В ОАЭ обнаружили тело российского моряка, который считался пропавшим без вести после ЧП с судном Hercules Star у берегов Дубая. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России в Дубае.
Тело репатриируют в Россию. Генконсульство находится в контакте с властями ОАЭ, судоходной компанией и родственниками погибшего моряка.
Генконсульство сообщило об аварии 15 сентября. Причины ЧП не уточнялись. Из-за повреждений нельзя было попасть во внутренние помещения судна, что затрудняло поисковую операцию.
Как писал Reuters, Hercules Star перевозил нефть под флагом Гибралтара. По судну мог ударить беспилотник, утверждали источники агентства. Зафрахтовавшая судно компания Peninsula заявляла об одном погибшем.
9 сентября 2026 года при повреждении нефтяного танкера Hercules Star у побережья Дубая погиб один моряк, а ещё один член экипажа числился без вести; по предварительным данным, судно могло быть атаковано беспилотником. В марте 2026 года Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщал о поражении судна неизвестным снарядом у порта Хор-Факкан в ОАЭ, в результате чего на борту возник пожар.
За несколько месяцев до этого, 7 июля 2025 года, в Красном море члены движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) напали на греческий сухогруз Eternity C, используя беспилотный катер и шесть ракет, что привело к затоплению судна, гибели четырёх и пропаже без вести десяти из 23 членов экипажа. В апреле 2026 года российский моряк Алексей Галактионов, который был эвакуирован с этого судна, прибыл в Москву после лечения в Йемене и Иордании.