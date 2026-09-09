Reuters: при ударе беспилотника по танкеру рядом с побережьем ОАЭ погиб человек

При повреждении нефтяного танкера Hercules Star у побережья Дубая погиб один моряк. По предварительным данным, судно мог атаковать беспилотник, пишет Reuters со ссылкой на источники в службах морской безопасности.

Танкер ходит под флагом Гибралтара. «С глубокой скорбью и сожалением подтверждаем факт гибели одного человека»,— указано в заявлении компании Peninsula, зафрахтовавшей судно. Еще один член экипажа числится без вести, его разыскивают спасатели, отметили в компании. «Местонахождение всех остальных членов экипажа установлено»,— подчеркнули там. Причину инцидента при этом в компании не назвали.

Связанное с ВМС Великобритании агентство UKMTO отдельно сообщило, что судно, которое находилось на якорной стоянке в 24 морских милях (44,4 км) от порта Рашид в ОАЭ, «накренилось». «Это может указывать на поступление воды внутрь корпуса из-за удара неустановленным снарядом»,— уточнили в агентстве. Название судна не уточняется.