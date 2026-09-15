После ЧП с судном у берегов Дубая пропал российский моряк

Судно получило серьезные повреждения у берегов Дубая. В состав экипажа входил гражданин России, он числится пропавшим без вести, сообщили ТАСС в российском генконсульстве.

Название судна и дата инцидента не приводятся. Представители неназванной компании заявили, что из-за повреждений судна невозможно получить доступ во внутренние помещения, где мог находиться российский моряк. Сейчас «принимают меры по стабилизации судна и предотвращению его дальнейшего крена». Генконсульство поддерживает контакты с властями ОАЭ.

«Прорабатывается вопрос о буксировке судна к сухому доку или причалу, что позволит получить доступ к поврежденным отсекам»,— добавили в диппредставительстве.